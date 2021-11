La Unión de Consumidores aconseja adelantar las compras de Navidad

Ante el anuncio de huelga de la patronal de transportes entre los días 19 y 22 de diciembre, la Unión de Consumidores de Palencia aconseja, en la medida de lo posible, adelantar las compras navideñas para evitar encontrarse con desabastecimientos en los días previos a las fiestas.

En un comunicado afirman que "pescados y mariscos pueden comprarse ahora y proceder a una adecuada congelación. Si se hace correctamente, estos productos no pierden cualidades en tan pocos días y además se pueden ahorrar unos euros, que nunca viene mal". Aseguran que "exactamente puede hacerse lo mismo con otros alimentos no perecederos, con artículos de higiene y cosmética, ropa y calzado, regalos y un largo etc".

La Unión de Consumidores de Palencia "respeta las consideraciones y decisiones del sector patronal del trasporte, pero defendemos los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, como no podía ser de otro modo".

Entienden que "ese sector y cualquier otro defienda sus intereses, pero no comparten que se utilice a los consumidores y usuarios como rehenes para presionar. No obstante, nos alegraría que se llegase a un acuerdo justo y equilibrado en sus pretensiones, siempre que no dañen a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad".