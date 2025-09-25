UGT Palencia exige dignidad en las residencias: “Cuidar no puede seguir siendo sinónimo de precariedad"

El sector de residencias privadas de personas mayores ha celebrado el miércoles 18 de septiembre en la sede de UGT Palencia una asamblea multitudinaria de delegadas y delegados, con el objetivo de preparar propuestas ante la próxima negociación del convenio colectivo, cuya vigencia finaliza a finales de este año. En la provincia de Palencia existen alrededor de 65 residencias privadas, que emplean a unas 2.000 personas, de las cuales más del 95 % son mujeres. El personal denuncia unas condiciones laborales precarias y desactualizadas, pese a ser un sector esencial para el bienestar de las personas mayores y un motor de empleo femenino. Durante la asamblea, las trabajadoras y trabajadores trasladaron las principales reivindicaciones para el próximo convenio, centradas en los siguientes puntos:

 Subida salarial justa, acorde a la carga física y emocional del trabajo.

 Mejoras en salud laboral, incluyendo la complementación de las bajas médicas y provisión adecuada de EPIs.

 Permisos retribuidos, como el derecho a acudir a consultas médicas sin pérdida de salario.

 Reducción de jornada, con el objetivo de alcanzar un máximo de 36 horas semanales.

 Acceso a la jubilación parcial o anticipada, sin penalizaciones salariales. “El actual convenio no solo está desfasado, sino que es injusto con quienes cuidan de nuestros mayores.

Las condiciones laborales son inasumibles: no se contempla ni siquiera el derecho a ir al médico sin perder salario, y las bajas médicas suponen un castigo económico directo”, ha afirmado Laura Saiz, secretaria provincial de UGT Palencia. La preocupación del sector se ha visto agravada por el reciente borrador del nuevo decreto de la Junta de Castilla y León, que regulará el funcionamiento de estos centros residenciales. UGT denuncia que el documento no prevé un incremento suficiente en la ratio de personal, lo que pone en riesgo la calidad asistencial. “Si no se incrementa la plantilla, no es posible garantizar una atención adecuada.

Las trabajadoras y los trabajadores salen exhaustos, muchas de ellas con niveles de estrés y agotamiento que requieren incluso medicación. Esto no puede seguir así”, ha añadido Saiz. Desde UGT Palencia se hace un llamamiento urgente tanto a la patronal del sector para que afronte la negociación con responsabilidad, como a la Junta de Castilla y León para que modifique el contenido del borrador del decreto y aumente los recursos humanos en las residencias. “Cuidar a nuestros mayores no puede seguir haciéndose a costa de la salud y la dignidad de las trabajadoras y los trabadores”, ha concluido Laura Saiz.