UGT Palencia hace balance del año 2022

El secretario provincial de UGT, Gorka López, ha remitido un comunicado en el que realiza su balance del año 2022:

"Son días de hacer balance y pensar en los buenos propósitos para el año que viene. También desde el espacio del sindicalismo. El ritmo trepidante de cada día baja de intensidad y podemos dedicar algo más de atención y reflexión a lo realmente importante: como mejorar la vida de los palentinos y palentinas. Desde nuestra responsabilidad, como parte activa del Dialogo Social, emplazados por la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía, hemos aportado una acción fundamental en la gestión de las sucesivas crisis sanitarias y económicas. Ya nadie pone en duda el enorme avance que ha supuesto la aprobación de la reforma laboral, la primera en democracia en la que la clase trabajadora recupera derechos y que ha dejado casi 9.000 contratos indefinidos en Palencia durante el 2022.

Medidas sociales y de protección como el derecho al paro para las empleadas del hogar, una medida que por fin, va a dignificar las condiciones de trabajo de este colectivo profesional muy feminizado. Y es que, de las casi 900 personas trabajadoras en este sector en nuestra provincia, el 95% son mujeres. Acciones para paliar el alcance de la crisis energética con nuestra propuesta a la creación de un Fondo de Ayuda Hipotecaria ante la injusta subida de tipo de interés del Banco Central Europeo.

La congelación durante seis meses del precio del alquiler en la renovación de los contratos y la Ley del Ingreso Mínimo Vital fueron pactadas también en el marco del dialogo Social. La continua lucha por la laborización y dignificación de los trabajadores y las trabajadoras de plataformas digitales. La subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, la subida salarial para los funcionarios del 9,5% repartida entre 2022 y 2024 y la subida de las pensiones al 8,5% como primeros pasos para una mayor justicia salarial en nuestro país.

Debemos felicitarnos también porque el Gobierno ha atendido la reivindicación de UGT de prorrogar el contrato de relevo en la industria manufacturera, que redunda en una jubilación parcial en mejores condiciones y en el mantenimiento del empleo en sectores tan importantes para Palencia como el agroalimentario o la automoción. Sin embargo, echamos de menos la extensión de dicho contrato a otros subsectores de la industria, como hubiera sido de desear. Hemos trabajado activamente en la implantación y promoción de planes de igualdad en las empresas, y la creación de las áreas de Medio Ambiente y LGTBI.

Nuestro compromiso llegó hasta el Congreso con la inclusión de una enmienda a la Ley Trans para proteger a este colectivo en el empleo. Salario o Conflicto ha sido nuestro hilo conductor en 2022. Ante la negativa de la patronal a negociar un nuevo AENC y la subida de la inflación, no nos hemos quedado parados. Desde el verano preparamos el terreno para un otoño caliente con movilizaciones por justicia salarial y trabajo decente. No cesaremos en nuestro empeño, hay que subir los salarios o el conflicto continuará. Aún queda la segunda parte de la reforma laboral, la que contiene elementos tan importantes como el despido.

En este sentido, UGT ha denunciado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales al Gobierno de España. Los despidos que se producen en muchos casos no son adecuados, porque ni son resarcitorios, ni tienen el objetivo que debe tener cualquier despido, que es resultar disuasorio. En Palencia, no hay día en que no nos sintamos comprometidos con el progreso de la provincia y con el bienestar de la gente. No cabe duda de que en este 2022 hemos tenido que afrontar un contexto muy complicado porque como todo el mundo sabe, estamos encadenando la crisis pandémica con la crisis de precios. Ya de por si la realidad de la provincia es muy compleja, la situación no es la más idónea ni industrial ni comercialmente, tenemos un déficit comercial y una gran dependencia de los sectores de automoción y agroalimentario que por otra parte ya están altamente robotizados. Un mercado laboral con graves problemas estructurales y que no es capaz de abordar nuestras necesidades.

El ejemplo paradigmático son los jóvenes palentinos, esto es muy duro decirlo, pero es que es así, formamos a nuestros jóvenes pero luego no se pueden quedar a trabajar en nuestra tierra ante la falta de oportunidades. No obstante, este año, sí que se vienen estableciendo dinámicas, no tan positivas como a nivel nacional, pero si esperanzadoras. Los últimos datos de los que tenemos conocimiento en cuanto al empleo en nuestra provincia reflejan una tasa de paro ligeramente superior al 7% y una tasa de actividad con uno de los porcentajes más altos de la serie histórica. (EPA tercer trimestre).

Tenemos que lamentar, una vez más, que el paro en Palencia sigue teniendo rostro de mujer y que son las personas con discapacidad, los mayores de 45 años y las propias mujeres las que tienen más dificultades para acceder al empleo, pese a estar clasificados como colectivos de especial interés para las políticas activas de empleo, unas políticas activas de empleo que están siendo duramente atacadas en los últimos tiempos por la Consejería de Empleo Industria y Comercio de la Junta de Castilla y León. En estas fechas de hacer balance y reflexión, desde UGT no nos queda más que afianzar nuestro compromiso social y laboral como sindicato para el 2023 hacia Palencia y su provincia.

Para el próximo año nos emplazamos a trabajar aún más y continuar peleando por unas políticas públicas imprescindible para la reactivación de la economía palentina. Con paciencia, con perseverancia, con cabezonería y sin desánimo exigiremos trabajo digno y de calidad, la reducción de la tasa de temporalidad y siniestralidad. Seguiremos fomentando la negociación colectiva, exigiendo subidas salariales, no solo por una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia económica y, como no apostar por mejorar las políticas de conciliación y la defensa de los servicios y el empleo público para todos los palentinos y palentinas".