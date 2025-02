UGT denuncia ante la Inspección de Trabajo a una contrata del Patronato Municipal de Deportes de Palencia

El pasado 16 de marzo de 2023, la empresa La Cyca Projects asumió el contrato público del Patronato municipal de Deportes de Palencia, subrogando a sus ocho operarios (cinco fijos a jornada completa; y tres fijos discontinuos). La maquinaria exigida en virtud del pliego técnico del contrato comprende entre otros, una serie de vehículos que casi dos años después siguen sin matricular, carecen de seguro y no han pasado la Inspección técnica. Hay además máquinas que han sido modificadas e incorporadas elementos accesorios que compromete la seguridad de las mismas y no han pasado el examen, revisión e inspección de industria, con lo cual no podrían usarse y suponen un alto riesgo para las personas trabajadoras. El sindicato puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo estos hechos el pasado mes de noviembre para que iniciase las actuaciones pertinentes encaminadas a exigir a la empresa el cumplimiento de la normativa vigente sobre máquinas de trabajo y sobre vehículos. Además, se solicitó que se diese traslado de dichas actuaciones al Patronato Municipal de Deportes de Palencia (Ayuntamiento de Palencia) como responsable subsidiario.

Inspección ha determinado que la empresa lleva vulnerando las disposiciones mínimas de seguridad desde el inicio de la concesión. Ha emitido requerimiento para que subsanen las que considera como infracciones muy graves, y que ponen de manifiesto el incumplimiento del deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. La Federación de Empleados Públicos de UGT de Palencia considera que esta resolución vuelve a poner de manifiesto la necesidad de realizar un exhaustivo control sobre las empresas gestoras de los servicios públicos. Celebramos esta resolución pero seguimos considerando inadmisible y no podemos entender como a nuestras administraciones locales, responsables subsidiarias, ni estén ni se las espera en esta labor de control. Mientras tanto las empresas que contratan aumentan sus beneficios a costa de vulnerar derechos y de poner en peligro la seguridad y salud de los trabajadores.