Twitter censara a ASAJA-Palencia tras publicar la foto de una cabra devorada por lobos

ASAJA-Palencia es muy activa en las redes sociales, intentando mantener informados a los socios, simpatizantes y a la población en general, de aquellas noticias que consideran representativas para el sector agrario de la provincia de Palencia y para ello utilizan, entre otras, la red social Twitter, con más de 200 millones de usuarios.

Hoy se han encontrado con una negativa sorpresa. Textualmente indican que no pueden “compartir contenido multimedia excesivamente gráfico (heridas graves, torturas,…)” y, como consecuencia, cancelan su cuenta. Además les recuerdan que “la exposición a escenas sangrientas gratuitas puede ser perjudicial, especialmente si el contenido se publica con la intención de provocar deleite en la crueldad o por placer sádico”.

El “tweet” en cuestión hablaba sobre los reiterados ataques de lobo que están sufriendo en el municipio de Brañosera donde, como ejemplo, un chico recién instalado en la ganadería -además con cabras de la raza blanca serrana, en peligro de extinción-que ha perdido varias decenas de cabras desde el mes de agosto hasta hoy. Precisamente la fotografía del estado en que quedó una de ellas, tras el festín del lobo en los últimos días de 2021, ha sido la causa aludida por Twitter para bloquear la cuenta de ASAJA-Palencia.

Desde ASAJA quieren recordar a Twitter que "son muchos los ganaderos afectados por los ataques de lobo como muchos son los ataques mediáticos que sufre la ganadería por gente que desconoce el problema, y que habita muy lejos de él, como la propia ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, adalid de la defensa de la proliferación del lobo y, por tanto, del aumento de los ataques al ganado doméstico"

Aseguran que "el hecho de que publiquemos fotografías de los animales que ha matado o herido el lobo no tiene ninguna relación con la crueldad, salvo la que tiene el lobo para con los animales de los ganaderos, ni con el sadismo -tampoco entendemos que la gratuidad pueda influir a que las escenas sangrientas puedan ser perjudiciales o no-. Si publicamos estas fotografías es para dar a conocer el problema a la sociedad, la realidad es que el lobo mata animales y ocultar lo que ocurre no evitará el problema, simplemente dejará en el olvido a un sector al que defendemos día a día contra viento y marea".

En el comunicado remitido a los medios de comunicación, afirman que "recientemente hemos conocido la compra de la compañía Twitter, archiconocida red social, por parte de Elon Musk, una de las personas más ricas e influyentes del mundo tras la creación de varias empresas que buscan el progreso y el futuro tecnológico, como Tesla (coche eléctrico) o SpaceX (viajes espaciales). Desde ASAJA-Palencia esperamos que en la nueva etapa de Twitter prime la libertad de expresión, un derecho fundamental en todas las democracias y del que se está privando a ASAJA, a los ganaderos y a aquellos que gustan de saber lo que ocurre en el sector agrario. Por nuestra parte seguiremos en la lucha por dar a conocer lo que sufren las personas que viven de la ganadería y ven como el lobo da al traste con su medio de vida aniquilando a los animales que crían con cariño todo el año. Seguiremos utilizando nuestra web y otras redes sociales, como Facebook, para comunicar lo que nos parezca importante, nadie nos va a callar. Esperamos una rápida rectificación y disculpa por parte de Twitter".