T-SYSTEMS afirma que se ha visto obligada a suspender el servicio que prestaba al Ayuntamiento de Palencia

El Ayuntamiento de Palencia informaba esta mañana que el consistorio tiene contratado con T SYSTEMS ITC – IBERIA S.A.U el suministro y servicio para modernización del sistema informático de gestión tributaria, recaudación e inspección.

A raíz de la discrepancia en la interpretación de la cláusula de la duración del contrato (la empresa sostiene que terminó el 3 de noviembre de 2024 y el Ayuntamiento el 7 de junio de 2025) T SYSTEMS comunicó al Ayuntamiento la interrupción del servicio el día 16 de junio de 2025. "Como quiera que el propio contrato contemplaba que “el adjudicatario en el momento de la finalización de la vigencia del contrato, deberá continuar en el ejercicio de su actividad durante el tiempo imprescindible para asegurar la continuidad en la prestación del servicio y se proceda a realizar una nueva adjudicación del mismo” la Alcaldesa de Palencia dictó orden de continuidad del servicio el 12 de junio de 2025 por el tiempo imprescindible para completar el proceso de licitación del contrato subsiguiente.

Hasta el día 24 de octubre de 2025 T SYSTEMS ha cumplido al orden de continuidad. A las 7:12 horas del día 24 de octubre de 2025 se constata que T SYSTEMS desobedece la orden impidiendo al Ayuntamiento el acceso a las herramientas informáticas usadas por los servicios Municipales para la gestión de ingresos y padrón de habitantes, así como también a la Oficina Virtual del Contribuyente, cuya gestión, en ambos casos, corresponde a T-SYSTEMS ITC, de tal forma que ni siquiera se puede acceder por parte del personal municipal a los datos de los ciudadanos que obran en las base de datos municipal".

Desde la empresa T SYSTEMS se ha enviado un comunicado que les reproducimos:

"T-Systems, empresa que venía prestando el suministro y los servicios de mantenimiento del sistema informático para la Gestión Tributaria, Recaudación e Inspección de los ingresos municipales, así como la Gestión del Padrón de Habitantes en modalidad cloud al Ayuntamiento de Palencia desde 2020, se ha visto obligada a suspender el servicio después de que el contrato concluyera el pasado 2 de noviembre de 2024.

En un ejercicio de responsabilidad y compromiso con los ciudadanos y el Ayuntamiento, y a pesar de la finalización del contrato y a la espera de que el consistorio tramitara un nuevo contrato, T-Systems ha continuado prestando estos servicios durante casi un año, con la máxima diligencia y calidad, sin haber percibido durante este periodo la contraprestación económica a la que se comprometiera el Ayuntamiento. Sin embargo, debido a la falta de resolución de la situación legal generada por la ausencia de un nuevo contrato y la falta de pago de gran parte de la deuda por parte del Ayuntamiento, y tras reiterados intentos por parte de la compañía de llegar a una solución con el consistorio palentino sin éxito, T-Systems decidió suspender el servicio, haciendo uso de la facultad que le otorga la propia Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, y en compromiso con la ciudadanía, la compañía continúa en comunicación constante con el Ayuntamiento dispuesta a encontrar una solución a esta problemática.

T-Systems es uno de los principales proveedores tecnológicos para la Administración Pública local de nuestro país con más de 20 años de experiencia en la provisión de estos servicios. Más de 22 millones de ciudadanos de toda España reciben servicios a través de sus sistemas de forma continuada y con los más altos estándares de calidad, siendo la situación de Palencia un caso aislado".