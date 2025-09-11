Tres investigados en Saldaña por elaborar y distribuir un alimento con sustancias estupefacientes

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a tres personas, dos hombres de 39 y 36 años y una mujer de 25, todos ellos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito contra la salud pública, por la elaboración y distribución de un alimento con sustancias estupefacientes. Los hechos se produjeron durante la madrugada de ayer miércoles 10 de septiembre, cuando dos personas distribuyeron un alimento que contenía sustancias estupefacientes, con conocimiento previo de este extremo, entre varios de los asistentes a la verbena de final de fiestas de la localidad de Saldaña, que posteriormente ocasionó dolores gastrointestinales, mareos y vómitos a diez personas.

Estas personas se desplazaron hasta el centro de salud de la localidad, donde fueron atendidos. Cuatro de ellos fueron derivados al Hospital Rio Carrión de Palencia, permaneciendo, en el momento de confección de esta información, una persona ingresada. Tras las primeras investigaciones efectuadas por la Guardia Civil y la denuncia de una persona por estos hechos, se ha podido identificar a la persona que elaboró ese alimento y a los dos que lo distribuyeron, siendo investigados por un delito contra la salud pública.