Tres investigados por una riña tumultuaria en Fuentes de Valdepero

Esta se produjo durante las fiestas patronales de la localidad.

Tres investigados por una riña tumultuaria en Fuentes de Valdepero | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a tres hombres de nacionalidad española, siendo uno de ellos menor de edad, como supuestos autores de un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria, ocurridos durante las fiestas patronales de Fuentes de Valdepero. Los hechos se produjeron a las 04:00 horas del pasado sábado 16 de agosto, cuando se recibió un aviso de un altercado en el Centro Cultural de Fuentes de Valdepero.

Al lugar acudieron rápidamente dos patrullas de la Guardia Civil que, tras separar a las partes implicadas, pudieron comprobar que existía una persona herida que, posteriormente, fue atendida por los sanitarios desplazados hasta el lugar. Ante estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar a los participantes, procediéndose a la investigación de tres de ellos, resultando ser miembros de una misma familia, como autores de los delitos citados anteriormente. Igualmente se formularon seis denuncias por desórdenes en la vía pública

