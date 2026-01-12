Sucesos

Tres investigados en Palencia por una estafa en la compraventa de entradas para el Sonorama

Todo comenzó cuando la víctima, a través de una conocida red social, contactó con un perfil que vendía entradas para festivales de música.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Tres investigados en Palencia por una estafa en la compraventa de entradas para el Sonorama | Guardia Civil

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos hombres de 27 y 30 años y a una mujer de 39 años, todos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito de estafa en la compraventa de entradas para el festival Sonorama. Todo comenzó cuando la víctima, a través de una conocida red social, contactó con un perfil que vendía entradas para festivales de música. Tras seguir la conversación por una aplicación de mensajería instantánea, acordaron un precio de 95 € por una entrada para el Sonorama, realizando seguidamente la transferencia. A continuación, el supuesto vendedor le solicitó el comprobante del pago, enviándole un enlace.

Cuando la víctima accedió, realizó de forma involuntaria otra transferencia de 95 €. A partir de ese momento el supuesto vendedor bloqueó a la víctima tanto en la red social como en la aplicación de mensajería instantánea. Tras presentar denuncia, la Guardia Civil logró identificar a las tres personas que estaban detrás de esta estafa, siendo investigadas por el referido delito.

Recomendaciones para evitar este tipo de estafas

Desde la Guardia Civil de Palencia se recomienda acudir directamente al organizador del evento para adquirir las entradas, o bien a alguno de los canales autorizados, que por norma general vienen indicados en la propia página web del festival.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer