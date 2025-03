Todos los municipios de Palencia verán mejorados sus servicios públicos gracias a los cinco millones de euros que reciben de la Junta

El delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha informado de la resolución del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León (FIP) y del Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG), que tienen como objetivo ayudar a las entidades locales a cubrir sus gastos diarios y a impulsar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos.

Todos los municipios de la provincia de Palencia, así como la Diputación Provincial, serán beneficiarios de estos fondos. En concreto, el 57% de estos 4.889.577 euros (2.775.647 euros) irá destinado a municipios menores de 20.000 habitantes. Por su parte, la capital palentina, único municipio de más de 20.000 habitantes de la provincia, recibirá un 20% de los fondos (997.414 euros), y la Diputación Provincial obtendrá el 23% restante (1.116.516 euros).

A modo de ejemplo, un pequeño municipio como Meneses de Campos (100 habitantes) recibirá un total de 5.815 euros por parte de la Junta de Castilla y León. Por su parte, un municipio como San Cebrián de Campos, de 407 habitantes, recibirá 11.023 euros. Un municipio de mayor tamaño, como Aguilar de Campoo (6.823 habitantes), recibirá 199.697 euros.

Distribución de los fondos

Para municipios con menos de 20.000 habitantes, el reparto se realizará en función de la población de cada uno de los municipios, así como del número y la naturaleza de las competencias que tengan atribuidas, de la población mayor de 65 años y del número de entidades locales menores del municipio.

En el caso de municipios con más de 20.000 habitantes, los fondos se repartirán en función de una cantidad fija y de la población de cada municipio.

Por último, en el caso de las diputaciones provinciales, para el reparto se tiene en cuenta la población de cada una de las provincias de Castilla y León, su número de municipios y pedanías, su superficie y la renta e ingresos per cápita de sus habitantes, de tal forma que las provincias con un menor nivel de renta e ingresos per cápita recibirán más dinero por habitante que lo que les correspondería si no se aplicase este último criterio, para así seguir avanzando en la cohesión territorial entre las nueve provincias de la Comunidad.

Las transferencias a aquellas entidades locales que reciban fondos con carácter incondicionado se realizarán de oficio, directamente por la Consejería de la Presidencia, sin que las entidades locales tengan que hacer ningún trámite para su recepción.

En el caso de las ayudas para inversiones del Fondo de Cooperación Económica Local General, los municipios de más de 1.000 habitantes, los de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales dispondrán de quince días hábiles para enviar a la Consejería de la Presidencia la comunicación de sus proyectos de inversión y la documentación correspondiente a través de la página web https://servicios.jcyl.es/wcoe/

En la Orden de resolución que se ha publicado en el Bocyl se explican de manera clara los pasos para el proceso de comunicación. Tras la respuesta positiva por parte de la Junta de Castilla y León, las entidades locales beneficiarias de ayudas para proyectos de inversión deberán presentar antes del 17 de octubre un certificado de la secretaría municipal que acredite la contratación o ejecución directa de los proyectos financiados por este fondo, que deberán estar finalizados antes del 31 de diciembre del próximo año, 2026.

Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad

El primero de estos fondos, el de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad (FIP), está dotado con más de 14 millones de euros, de los que 1.061.303 euros son los que percibirán los 191 municipios y la Diputación Provincial de Palencia con carácter incondicionado. Esto significa que las entidades locales podrán destinar libremente las cantidades recibidas para acometer sus gastos. Este fondo está dotado gracias a la recaudación del único impuesto propio que tiene Castilla y León en la actualidad: el impuesto sobre la afección medioambiental por producción de energía, que revierte, de esta manera, en la mejora de los servicios públicos que prestan los municipios y las provincias.

Hasta el año pasado, el FIP también se nutría de los fondos recaudados a través del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, un impuesto que ha tenido que ser eliminado debido a la creación de un nuevo impuesto estatal que recae sobre el mismo hecho imponible: el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Este nuevo impuesto, regulado a través de una Ley Estatal de 2022, hace incompatible el impuesto autonómico, y por tanto provocaría que las entidades locales dejasen de percibir una parte importante de la cantidad en concepto de ingresos por los impuestos propios de la Comunidad, dado que la cantidad recaudada ahora es menor.

Para solventar esta pérdida de ingresos, el otro fondo acordado por la Junta de Castilla y León, el FCELG, recoge una cuantía adicional de 983.000 euros. Esta nueva cuantía responde al compromiso formulado por la Consejería de la Presidencia en 2024, para que, pese a esta pérdida de recursos públicos autonómicos, las entidades locales puedan percibir, al menos, la misma cuantía que la recibida en 2024 a través del FIP, incrementada además en un 3%, es decir, más de 15 millones de euros. Con estos 983.000 euros, sumados a la cuantía del FIP, de más de 14 millones, este compromiso se da por cumplido.

Dentro del FIP, los municipios de menos de 1.000 habitantes de Palencia van a recibir 302.829 euros y los que tienen entre 1.000 y menos de 20.000 habitantes en la provincia palentina recibirán más de 297.490 euros. Por su parte, el único municipio con más de 20.000 habitantes, la capital, recibirá 217.506 euros. Por último, la Diputación Provincial de Palencia recibirá 243.478 euros.

Fondo de Cooperación Económica Local General

El FCELG permite a las entidades locales afrontar inversiones para modernizar sus infraestructuras y los servicios básicos que prestan a sus vecinos. La dotación final de este fondo en Palencia es de 3.828.274 euros, incluida la partida para compensar la pérdida de fondos en el FIP. El FCELG está repartido en cuatro segmentos.

En primer lugar, se fija en 1.089.475 euros la cuantía del FCELG destinada a todos los municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes de la provincia palentina. Esta línea tiene carácter incondicionado, lo que significa que estos municipios podrán destinar libremente los fondos recibidos para acometer inversiones, cubrir gastos corrientes, o realizar operaciones de capital o financieras.

Por otro lado, el FCELG destinado a municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes está dotado con 1.085.853 euros. Este dinero tendrá que ir destinado a inversiones sostenibles, es decir, a infraestructuras y equipamientos municipales mínimos y obligatorios que cumplan con la protección del medio ambiente, la mejora social y la sostenibilidad.

Además, se asignan al Ayuntamiento de Palencia 779.908 euros del FCELG destinado a municipios de más de 20.000 habitantes. La mitad de la ayuda asignada a cada municipio se destinará a inversiones sostenibles. La otra mitad se destinará a inversiones para desafíos demográficos, es decir, que sean relevantes para avanzar en la creación de empleo y en la fijación de población a lo largo de todo el territorio de Castilla y León.

Por último, se destinan 873.038 euros del FCELG a la Diputación Provincial de Palencia. Como en el caso de los municipios con más de 20.000 habitantes, la mitad de esta cuantía irá destinada a inversiones sostenibles, y la otra mitad, a inversiones para desafíos demográficos.