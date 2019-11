El Teatro Principal acogerá la "Semana de la Música" y el Festival Navideño de Teatro Infantil

La 'Semana de la música' tendrá lugar entre los días 18 y 24 de noviembre con la participación de Teatro Che y Moche, Producciones Yllana, Juan Valderrama, la Banda Municipal de Música de Palencia, Asier Etxeandía y y Cherry and the Ladies. Asimismo, el Teatro Principal de Palencia acogerá desde el domingo, 22 de diciembre, y hasta el lunes, 30 de diciembre, una nueva edición del Festival Navideño de Teatro Infantil.

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia se han unido en el impulso de la programación del ‘Otoño Cultural 2019’ de la capital palentina en dos ciclos que se celebrarán en fechas próximas. Durante la mañana de hoy jueves, el viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Raúl Fernández Sobrino, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, han presentado en rueda de prensa la primera edición de la ‘Semana de la Música’ y una nueva edición del Festival Navideño de Teatro Infantil, ciclos de los que podrán disfrutar el público palentino gracias a la estrecha colaboración de las dos administraciones públicas.

Entre los días 18 y 24 de noviembre, Teatro Principal de Palencia acogerá la ‘Semana de la Música'. A las tablas del coliseo palentino se subirán la compañía aragonesa Teatro Che y Moche con su montaje ‘Las 4 estaciones… ya no son lo que eran’, Producciones Yllana y su ‘The Opera Locos’ (Premio Max 2019 al Mejor Espectáculo Musical), Juan Valderrama y su ‘Bajo el ala del sombrero’, la Banda Municipal de Música de Palencia, Asier Etxeandía y su montaje ‘La transfiguración del mastodonte’ y Cherry and the Ladies. Como complemento a la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento de la capital, el coliseo palentino acogerá una nueva edición del Festival Navideño de Teatro Infantil desde el domingo, 22 de diciembre, hasta el lunes, 30 de diciembre. El ciclo reunirá seis montajes escénicos que firman las compañías La Bicicleta, Nacho Diago, Addaura, Marcel Gros (Premio Fetén 2019 a la Mejor Interpretación), Escenoteca y Teatre Móbil.

Semana de la música

La primera edición de la ‘Semana de la Música’ arrancará este lunes, 18 de noviembre (19:00 horas), con la compañía aragonesa Teatro Che y Moche y su montaje ‘Las 4 estaciones… ya no son lo que eran’. Esta comedia, dirigida a niños y niñas de entre los 6 y los 12 años, bebe de la música universal de Vivaldi para, con un sorprendente cóctel de humor, tecnología, virtuosismo instrumental y tradición teatral, invitar de forma divertida y desenfadada a los más pequeños a reflexionar sobre el cambio climático. Está dirigida por Joaquín Murillo y Marián Pueo y cuenta con la participación de la violinista Teresa Polyvka.

Las propuestas proseguirán el miércoles, 20 de noviembre (20.30 horas), con el ganador del Premio Max 2019 al Mejor Espectáculo Musical, ‘The Opera Locos’. Producciones Yllana consigue crear una experiencia nueva y diferente a la hora de experimentar sobre el género ópera y, sobre todo, acercarla a todos los públicos de una manera fresca, inusual y divertida. Sólo un día después, el jueves 21 de noviembre, llegará el turno de la actuación (20.30 horas) de Juan Valderrama. El artista combinará cante y palabra para resucitar a su padre, Juanito Valderrama, y repasar, con ‘Bajo el ala del sombrero’, el arduo camino recorrido por el cantaor jiennense hasta convertirse en uno de los artistas más queridos y respetados de nuestro país.

El viernes 22 de noviembre, será el turno de la Banda Municipal de Música de Palencia (20.30 horas) y su tradicional concierto de Santa Cecilia, mientras que el sábado, 23 (20:30 horas), los espectadores podrán disfrutar de ‘La transfiguración del mastodonte’, una creación Asier Etxeandía, autor, director artístico y voz principal de un montaje que reflexiona sobre “las causas de las frustraciones y los miedos que no nos permiten ser fieles con nuestra íntima y exclusiva forma de ser”. La semana dedicada a las artes musicales bajará el telón (20.30 horas) el domingo, 24 de noviembre, con un guiño especial al público joven. Será con Cherry and the Ladies, una banda femenina de rock and roll y blues que se empapa de la frescura de otros géneros como el pop rock y bebe de bandas como M Clan, Fito y Fitipaldis, los argentinos Tequila o los Rolling Stones para realizar un show sorprendente.

Nueva edición del Festival Navideño de Teatro Infantil

El Teatro Principal de Palencia, en su apuesta por acercarse al público más joven, acogerá desde el domingo, 22 de diciembre, y hasta el lunes, 30 de diciembre, una nueva edición del Festival Navideño de Teatro Infantil. Este año, las compañías invitadas son La Bicicleta de Sanpol, Nacho Diago, Addaura Teatre, Marcel Gros (Premio Fetén 2019 a la Mejor Interpretación), Escenoteca y Teatre Móbil.

‘Los músicos de Bremen’ abrirá el telón del Festival Navideño el día 22. La Bicicleta de Sanpol lleva a escena una tierna y divertida comedia musical (nominada al Mejor espectáculo familiar en los Premios Max de 2012) en una adaptación del famoso cuento de los hermanos Grimm. La versión, que cuenta con la dramaturgia de Julio Jaime Fischtel y Ana María Boudeguer, pone el foco sobre los valores de la amistad, el compañerismo, la necesidad de perseguir los sueños o la lucha contra la intolerancia. El jueves, día 26, la cita será con ‘El misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada’, un trabajo del ilusionista Nacho Diago que se inspira en la figura uno de los grandes mitos de la historia de la magia y que reúne acción teatral, audiovisuales, videomapping, marionetas o música en directo

Un día después -el viernes, 27 de diciembre- será el turno para Addaura Teare y su ‘Embrossa’t’ (finalista a los premios MAX de las Artes Escénicas como mejor espectáculo infantil o juvenil 2018). Se trata de un trabajo basado en la poesía visual del dramaturgo y artista plástico Joan Brossa donde se mezclan danza, magia, objetos, proyecciones, títeres y sombras. ‘Embrossa’t’ es una investigación que “nos lleva a encajar todo sin perder el significado que el autor quiere transmitir en cada una de sus obras”. El Festival Navideño de Teatro Infantil continuará el sábado 28 con la presencia de Marcel Gros y su ‘Encuentra cuentos’ un espectáculo que lleva las letras y la imaginación por bandera. Gros, Premio FETEN 2019 a la Mejor Interpretación, presenta una propuesta (ideada para niños y niñas a partir de los tres años) concebida como un paseo imaginario lleno de formas, sonidos y colores. Un viaje sin moverse de lugar a través de un particular planeta con el suelo de madera, montañas de papel y letras jugando. Gros construye una casa sin paredes ni puertas, pero con una ventana que todo lo ve.

El domingo, 29 de diciembre, los más pequeños podrán disfrutar de con 'El desván de los hermanos Grimm', un espectáculo de la compañía Escenoteca dirigido, adaptado e interpretado por Pepa Muriel. Y por último, Teatre Móbil será la encargada de bajar el telón del

Festival Navideño el lunes, 30 de diciembre, con su espectáculo ‘Cösmix’, en el que sus protagonistas parodian los músicos, el teatro clásico -que llaman teatro reciclàssic- y la robótica, con un sketch donde se adelantan al futuro. Las entradas para estas seis propuestas, que darán comienzo a partir de las 19.00 horas, –a un precio único de 6 euros, 5 con descuento- se pueden adquirir los días que haya función en las taquillas del Teatro Principal, de 11.00 a 14.00 y por la tarde a partir de las 18.00 horas, y en la web www.teatroprincipaldepalencia.es.