T SYSTEMS impide al Ayuntamiento de Palencia tener acceso a sus datos tributarios y del padrón municipal

El Ayuntamiento tiene contratado con T SYSTEMS ITC – IBERIA S.A.U el suministro y servicio para modernización del sistema informático de gestión tributaria, recaudación e inspección.

A raíz de la discrepancia en la interpretación de la cláusula de la duración del contrato (la empresa sostiene que terminó el 3 de noviembre de 2024 y el Ayuntamiento el 7 de junio de 2025) T SYSTEMS comunicó al Ayuntamiento la interrupción del servicio el día 16 de junio de 2025.

Como quiera que el propio contrato contemplaba que “el adjudicatario en el momento de la finalización de la vigencia del contrato, deberá continuar en el ejercicio de su actividad durante el tiempo imprescindible para asegurar la continuidad en la prestación del servicio y se proceda a realizar una nueva adjudicación del mismo” la Alcaldesa de Palencia dictó orden de continuidad del servicio el 12 de junio de 2025 por el tiempo imprescindible para completar el proceso de licitación del contrato subsiguiente.

Hasta el día 24 de octubre de 2025 T SYSTEMS ha cumplido al orden de continuidad. A las 7:12 horas del día 24 de octubre de 2025 se constata que T SYSTEMS desobedece la orden impidiendo al Ayuntamiento el acceso a las herramientas informáticas usadas por los servicios Municipales para la gestión de ingresos y padrón de habitantes, así como también a la Oficina Virtual del Contribuyente, cuya gestión, en ambos casos, corresponde a T-SYSTEMS ITC, de tal forma que ni siquiera se puede acceder por parte del personal municipal a los datos de los ciudadanos que obran en las base de datos municipal.

En este sentido la incidencia principal se está produciendo en el Servicio de Estadística al no ser posible expedir certificados o volantes de empadronamiento, causando graves perjuicios a los ciudadanos ya que esos documentos son necesarios para tramitar, por ejemplo:

- Renovación de documentos ante Administraciones Públicas y entidades privadas.

- Escolarización.

- Obtener Bonobús

- Obtención y renovación de tarjeta de asistencia sanitaria.

- Obtención de tarjeta para aparcamiento zona ORA.

- Inscripción en cursos de formación.

- Ayudas de Seguridad Social y JCyL

- Solicitud y tramitación de asistencia social municipal.

- Trámites en Registro Civil.

- Acceso a solicitud de alquiler o concesión de viviendas de protección

pública.

- Coberturas en seguros.

- Ayudas alquiler JCyL.

- Becas estudio.

- Comprobaciones Hacienda.

- Ayudas de Cruz Roja y Cáritas.

- Bono social de electricidad.

- Gestiones Notariales.

El Equipo de Gobierno pide disculpas a las ciudadanas y ciudadanos por las consecuencias que está provocando el injustificado ataque de T SYSTEMS al Ayuntamiento de Palencia.

El 27 de octubre de 2025 el Alcalde en funciones requiere a T SYSTEMS para que de forma inmediata restablezca el servicio.

A esta hora se mantiene la situación inicial ordenando la Alcaldesa iniciar de forma urgente la correspondiente reclamación judicial solicitando al Juzgado la adopción como medida cautelarísima el restablecimiento del servicio por T SYSTEMS.