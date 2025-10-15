El subdelegado del Gobierno acude a Villamuriel y Venta de Baños tras las inversiones anunciadas por el Estado

El subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, ha visitado hoy las localidades de Villamuriel de Cerrato y de Venta de Baños donde ha mantenido sendas reuniones con los alcaldes de dichos ayuntamientos y en los que se ha puesto de relieve, las importantes inversiones del Gobierno central en nuestra provincia, además de abordar cuestiones de interés para cada municipio.

En el primero de los municipios, destacan las obras de humanización de la travesía de Villamuriel de Cerrato (también las de Paredes de Nava y Villarramiel) que se están ejecutando actualmente. Estas actuaciones están cofinanciadas a través del Ministerio de Transporte con fondos europeos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Suponen una inversión conjunta superior al millón de euros.

El objetivo de estas actuaciones por parte del Gobierno central es transformar tramos urbanos tradicionalmente pensados para el tráfico rodado, adaptándolos a una visión más accesible y segura para todos los usuarios, especialmente peatones y usuarios de transporte público.

Otro ejemplo lo tenemos en la actuación para renovar el firme del puente sobre el río Carrión, donde se sustituye el asfalto por adoquines cromáticos, incorporando una acera peatonal y se construirán aceras nuevas en zonas donde antes no existían, como en la Carreterilla o la Avenida de Portugal. Se instalará una nueva marquesina en la Avenida Aguilera y se actuará en el entorno de Calabazanos, mejorando pavimentos y garantizando continuidad en los recorridos peatonales.

También destacar las obras de restauración del puente situado sobre la esclusa 33 del Canal de Castilla, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Una actuación del Ministerio de Industria y Turismo destinada a poner en valor la infraestructura fluvial como espacio histórico, cultural y de ocio. Además, se instalará un sistema de iluminación tanto en la propia esclusa como en el parque anexo.

La rehabilitación del puente se enmarca en el programa de mejora de la continuidad de los caminos de sirga, que cuenta con un presupuesto global de 620.000 euros.

Venta de Baños

Esta localidad ferroviaria contará con un nuevo Centro Logístico de Renfe, con una inversión estimada de más de 8 millones de euros. Esta importante actuación contempla 10.000 metros cuadrados de nave logística nueva, además de la conversión del antiguo taller para un nuevo uso dedicado al almacenamiento de piezas de parque de los nuevos trenes.

El Gobierno de España dedica así, con la consecuente generación de empleo, una inversión de más de 1.000 millones de euros entre 2025 y 2030, dentro del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de la compañía.

Además, recientemente, como ya anunciamos, el BOE publicó la resolución provisional sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local), financiadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2021-2027.

En el caso de la provincia de Palencia, la inversión asciende a más de 13,7 millones de euros, que se distribuirán entre Palencia capital, con una financiación de 9.136.711 euros para una inversión total superior a 15,2 millones y en Aguilar de Campoo, con una financiación de 4.568.355 euros para una inversión global de más de 7,6 millones.

Con esta inversión, el Gobierno de España refuerza también su compromiso con la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado de los municipios de Palencia, garantizando recursos europeos que mejorarán la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.