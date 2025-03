Subdelegación del Gobierno en Palencia señala que "no hay señales de frenado" en el accidente mortal de Astudillo

ICAL

La investigación para esclarecer las causas del accidente mortal ocurrido ayer en la carretera P-405, a la altura de Astudillo, en el que fallecieron una mujer y dos de sus hijos, de 8 meses y 5 años, permanece abierta. Según confirmó el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel, la Guardia Civil aún no ha determinado los motivos exactos del siniestro, aunque destacó que "no se han encontrado señales de frenado".

"He hablado con el capitán de Tráfico y me han indicado que están elaborando el estudio para establecer la causa del accidente, pero no hay marcas de frenado", explicó Ángel Miguel. El subdelegado descartó la posibilidad de que un animal cruzara la vía, "algo que, aunque ocurre con cierta frecuencia, no parece haber sido el caso". En su opinión, el incidente podría estar relacionado "con algún tipo de descuido, seguido de la mala suerte de una salida de vía que, en muchas ocasiones, no tiene mayores consecuencias, pero que en este caso resultó en un choque contra una estructura de hormigón a una velocidad determinada".

Respecto al estado de salud del padre y de otro hijo de 13 años, quienes sobrevivieron al accidente pero fueron trasladados en estado grave en una UCI móvil al Hospital Universitario de Burgos, el subdelegado afirmó "no tener más información", por lo que no se ha podido confirmar cómo ha evolucionado su estado.