Sostenibilidad, innovación y arquitectura en tierra, a debate en el 8º Meeting Terra Ibérica

Destacados especialistas de España y Chile se darán cita en Palencia para abordar, en el marco de la octava edición del Meeting Terra Ibérica, algunos de los desafíos que enfrenta el ámbito la arquitectura en tierra en un encuentro de debate promovido por el Colegio de Arquitectos de León con el patrocinio de la Diputación de Palencia. El evento, que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre, servirá también para entregar los galardones Terra Ibérica que se hacían públicos el pasado mes de septiembre.

Como en ediciones precedentes, las actividades del meeting se distribuirán en una jornada monográfica dedicada a las ponencias y charlas, que tendrá como escenario el Palacio de la Diputación Provincial durante la mañana y la tarde del día 24 (a partir de las 09.30 horas y hasta las 19.30), y una ruta por la arquitectura de Tierra de Campos programada el día 25. Será una oportunidad, destacó Eva Testa, decana del COAL, durante la presentación del evento, para dar a conocer nuevos proyectos y reivindicar «un modelo de arquitectura sostenible, pero capaz también de aportar tecnologías y soluciones bioclimáticas innovadoras al sector. Reafirmamos nuestro compromiso con una arquitectura arraigada en el territorio, consciente de su memoria y proyectada hacia los retos ambientales y sociales del presente». Por su parte, Urbano Alonso, vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, subrayó que el Meeting se enmarca en ese conjunto de acciones que permiten incentivar «el uso de la tierra en la arquitectura contemporánea y el empleo de materiales de kilómetro 0».

La participación internacional llegará de la mano del prestigioso arquitecto chileno Marcelo Cortés, quien fue reconocido por su reapropiación de "la tierra cruda como complemento a las estructuras metálicas" en el homenaje mundial que TERRA Award hizo los cinco pioneros de la construcción en tierra, provenientes de Chile, India, Estados Unidos, Marruecos y Corea del Sur. Cortés es autor de innumerables trabajos, Cortés es también representante de América Latina y Chile en la Cátedra UNESCO de Arquitectura en tierra, culturas constructivas y hábitat sostenible.

Otro de los invitados es Carles Oliver Barceló, arquitecto y director técnico del Instituto Balear de Vivienda, una institución que impulsa una importante labor en la recuperación de la arquitectura tradicional, el empleo de materiales locales y la lucha contra el cambio climático. Sus proyectos, tanto los que ha firmado a nivel particular como los que ha desarrollado en el IBAVI, han recibido distinciones como el Materia Award 2025, la nominación al Swiss Architectural Award 2024, Architectural Review Emerging Award 2022, el Premio Arquitectura Española 2019 o el Premio de Medioambiente LIFE Unión Europea de 2021, entre otros galardones.

Las posibilidades que ofrece la tierra como materia prima en la promoción de viviendas unifamiliares protagonizarán las intervenciones de Ariadna Gutiérrez y Sergio Alonso, fundadores de Noro Estudio (con sedes en Valladolid y Barcelona), y de Julio César Moreno, arquitecto fundador del estudio Funcionable y profesor universitario. Los primeros presentarán los detalles de 'Casa neutra’, una vivienda situada Renedo de Esgueva que propone una arquitectura que escucha el paisaje, el medio ambiente y a la cultura del lugar para hacer una lectura contemporánea de su territorio. Por su parte, Moreno acercará a los asistentes las claves del proyecto ‘Casa eterna’, una vivienda que experimenta «con materiales y técnicas ancestrales». De forma complementaria, el arquitecto y profesor universitario Pablo Bris Marino compartirá los aspectos más destacados del proyecto que desarrolló en el pueblo zamorano de Bustillo del Oro para edificar una vivienda unifamiliar transformando el uso de una nave almacén de adobe.

El panel de expertos de esta edición se completa con la participación de José Daniel Rodríguez Mariscal, ingeniero y profesor universitario, además de miembro de la asociación TAPH-TAPH, un colectivo que atesora una sólida trayectoria en acciones de investigación y divulgación sobre la construcción en tierra; y Félix Jové Sandoval, arquitecto y profesor de la Universidad de Valladolid, así como fundador del Grupo Tierra, con una ponencia titulada ‘Arquitecturas silenciosas. Las bodegas excavadas de San Román de Hornija, un patrimonio frágil’.

La jornada concluirá a las 19.30 horas con la inauguración de la exposición de la IV edición de los Premios de Arquitectura Terra Ibérica, situada en el salón de la Delegación de Palencia del Colegio de Arquitectos (plaza de San Francisco, número 1), que podrá visitarse hasta diciembre en el horario de apertura del Colegio.

Una ruta por la arquitectura tradicional y contemporánea de Tierra de Campos

El sábado 25 de octubre, los asistentes y los ponentes invitados este año tendrán la oportunidad de conocer distintos ejemplos de arquitectura tradicional y contemporánea en tierra. La ruta arrancará en Autilla del Pino con una visita a sus bodegas y picotas (construcciones vernáculas de planta circular utilizadas habitualmente para la actividad agrícola), así como a la rehabilitación que Pin Estudio ha realizado recientemente en una vivienda de la villa, una intervención que permite conservar sus señas de identidad más especiales: su pajar adosado y los restos de la muralla del siglo XVI.

La ruta proseguirá con un recorrido por algunos de los palomares que conforman la ruta este de la provincia, con ejemplos tan representativos como los de Villamartín de Campos y Guaza de Campos, y finalizará en Boadilla de Rioseco con la visita a la ‘Casa de Tierra’, un proyecto realizado por la arquitecta Lara Fuster galardonado en XIII Premios de Arquitectura de Castilla y León y con el Premio Terra Ibérica 2024. La inscripción en la ruta —que se realizará en autobús y arrancará desde la Plaza de San Lázaro a las 09.30 horas— es gratuita y podrá formalizarse en la web www.meetingterraiberica.com.