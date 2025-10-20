Los senadores del PP por Palencia afirman que el tiempo del silencio para Sánchez “se ha terminado”

Los senadores del Partido Popular por Palencia, Jorge Martínez Antolín, Alfonso Polanco y María José Ortega, junto con el secretario provincial, Luis Calderón, anuncian que, a petición del Grupo Popular en la Cámara Alta, el presidente Pedro Sánchez comparecerá el 30 de octubre ante la Comisión de Investigación del Senado.

Los senadores populares subrayan que dicha comparecencia es el resultado de la victoria de la transparencia frente al ocultismo y a la falta de explicaciones del presidente Sánchez.

“El tiempo del silencio se ha terminado. Sánchez tendrá que rendir cuentas por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha intentado encubrir”, afirmaron los senadores palentinos.

Transparencia, verdad y responsabilidad

Los representantes populares destacan que el PP ha promovido esta citación para “exigir explicaciones claras” sobre las posibles irregularidades en el caso Koldo y sobre las informaciones que apuntan a movimientos económicos vinculados con el PSOE.

“No hay relato que tape a Sánchez y no hay mentira que le sirva”, insisten, en línea con las palabras de la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, quien anunció la fecha de la comparecencia para el 30 de octubre.

Los senadores por Palencia recuerdan que la comparecencia del presidente “no es un gesto político, sino una obligación democrática”. Martínez Antolín critica que la corrupción vuelve a marcar la agenda política y así lo reflejan medidores internacionales.

“El Índice de Percepción de la Corrupción, realizado por la prestigiosa organización Transparencia Internacional, da a España la peor nota de las últimas tres décadas”. La clasificación coloca a España en el puesto 46 de 180 naciones. “Nunca antes la democracia española había estado tan abajo”, denuncia.

Por otro lado, asegura que se tiene que aclarar la contradicción que existe en “un Gobierno que se declara feminista y, al mismo tiempo, está envuelto en un escándalo de corrupción que involucra explotación sexual y mujeres como víctimas indirectas como se demuestra en los informes de la UCO en el Caso Koldo”. Denuncia que como consecuencia de todos estos casos la imagen que está dando Pedro Sánchez a nivel internacional es “denigrante”, como así lo demuestran algunos periódicos de tirada internacional.

Por su parte, María José Ortega ha hecho hincapié en que el Gobierno hace del doble discurso su forma de gobernar, “dice una cosa y actúa de la forma contraria”. Mientras habla de igualdad, “recorta recursos, divide a las mujeres, banaliza la lucha contra el maltrato, se le llena la boca con discursos feministas, pero callan ante los abusos dentro de su propio círculo”.

Asegura que la lucha por la igualdad, “exige coherencia y ejemplo” algo que, a su juicio, el PSOE no cumple.

Compromiso con los ciudadanos de Palencia

Martínez Antolín, Polanco y Ortega subrayan que esta iniciativa “no responde solo a un interés partidista, sino a la exigencia de los ciudadanos de toda España -y también de Palencia- de tener un Gobierno que cuente la verdad y asuma responsabilidades”.

“Los palentinos merecen un Gobierno transparente, que no oculte ni manipule la información. El PP trabajará para que la verdad salga a la luz y se depuren responsabilidades, caiga quien caiga”, añadieron.

Aseguran que la comparecencia del presidente del Gobierno marcará un “antes y un después en la política española”.

Desde las filas populares consideran que este paso refuerza el papel del Parlamento como órgano de control y poniendo fin a meses de evasivas y silencio por parte del Ejecutivo.

Alfonso Polanco ha destacado como las nefastas políticas del Gobierno de Pedro Sánchez también afectan a los palentinos de manera directa. Como la subida de impuestos hasta en más de 90 ocasiones que perjudica gravemente y, sobre todo, a las clases medias y bajas.

Además, ha recordado cómo las políticas de Sánchez en materia económica “están obligando a los ayuntamientos a seguir un camino de más recaudación a través de impuestos”. Asegura que el próximo año, los palentinos sufrirán las consecuencias pagando nuevos impuestos como el conocido "basurazo a través del consumo de agua”.

Desde el PP de Palencia insisten en que solo hay una alternativa que ponga fin a un gobierno “sin rumbo”. “España necesita un gobierno honesto y previsible, que permita a los palentinos vivir mejor, pagando menos impuestos y

Por su parte, el secretario provincial, Luis Calderón, ha destacado la importancia de que los palentinos tengan una visión directa de cómo las medidas y políticas que se aprueban en Madrid repercuten directamente en ellos.