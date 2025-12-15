Santiago Auserón, Luis Pastor y Pedro Guerra protagonistas del ciclo "Susurros"

Nace en Palencia el Ciclo Susurros en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia, una nueva propuesta musical que reivindica la esencia de la canción de autor y la fuerza expresiva de la palabra cantada. Concebido como un espacio de escucha atenta y proximidad, el ciclo ofrecerá tres conciertos acústicos protagonizados por algunas de las voces más destacadas del panorama musical en español.

Susurros apuesta por un formato íntimo y sin artificios, donde la música y la palabra se funden para generar una experiencia cercana y profundamente emocional. El ciclo nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro entre artistas y público, alrededor de canciones sinceras, historias compartidas y melodías que permanecen en la memoria.

En esta primera edición, el ciclo reunirá a tres figuras esenciales de la canción de autor en español, cuyas trayectorias y miradas artísticas dialogan desde la madurez, la poesía y el compromiso con la palabra. El 31 de enero, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal de Palencia, será Santiago Auserón quien inaugure el ciclo con un concierto acústico que refleja su inconfundible personalidad sonora. Fruto de un largo proceso de depuración artística, su propuesta funde diversas tradiciones de la música popular española e internacional en un repertorio de gran coherencia formal, donde letras de exigencia poética conviven con influencias del rock, el jazz y las músicas afrolatinas, abriendo nuevos caminos para la canción en español.

La segunda cita tendrá lugar el 7 de febrero, también a las 20:00 horas en el Teatro Principal, con la actuación de Luis Pastor, referente indiscutible de la canción de autor desde los años setenta. El artista extremeño presentará Extremadura fado, un trabajo profundamente íntimo creado junto a Lourdes Guerra, que nace del amor, la memoria y la raíz. El disco es a la vez un homenaje sentido a Extremadura y un diálogo natural con Portugal y Cabo Verde, territorios decisivos en su trayectoria. Pastor se muestra aquí en estado puro, con canciones transparentes y emocionantes que reivindican la poesía como forma de resistencia y celebración de la vida.

El ciclo se cerrará el 14 de febrero, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal de Palencia, con Pedro Guerra, uno de los autores más respetados y queridos del panorama musical. El cantautor canario llega en un momento de especial plenitud creativa, presentando Parceiros, una obra ambiciosa y profundamente inspirada que reafirma su sensibilidad, su capacidad melódica y su talento para emocionar desde la serenidad. Un trabajo que, tres décadas después de Golosinas, consolida definitivamente su autoridad artística y su vigencia como creador imprescindible.

La venta de abonos y entradas sueltas comenzará el próximo viernes 19 de diciembre, tanto en la taquilla del Teatro Principal como a través de la web www.susurros.es. El abono para los tres conciertos tendrá un precio de 58 euros, mientras que las entradas sueltas estarán disponibles a partir de 12 euros.

Con Susurros, la música se escucha de cerca, se dice en voz baja y se siente con intensidad. Un ciclo pensado para quienes buscan detener el tiempo y dejarse llevar por la emoción de la canción en su forma más sincera.