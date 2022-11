La San Silvestre de Palencia pretende batir su récord de participacipación

La San Silvestre Palentina llega a su 41 edición este año con el objetivo “de batir todos los récords de participación”, comentó el concejal de Deportes, Víctor Torres, en la presentación de la prueba esta mañana. En esta edición, el objetivo será visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental, y para ello se incluye en dorsales y cartel a Feafes, Asociación de Salud Mental de Palencia, "en agradecimiento a todo su trabajo y con el objetivo de concienciar a los miles de palentinos que correrán el día de fin de año", añadió el edil.

La tradicional carrera tiene en Palencia el logro de ser “la más multitudinaria en función de la población, después de la vallecana”, añadió el edil, quien estuvo acompañado de los responsables de los clubes de atletismo Cuatro Cantones y Puentecillas, colaboradores en la organización de la prueba junto con el Patronato Municipal de los Deportes y los patrocinadores de la carrera: Artiza, Gullón, Cobarsa, Laboral Kutxa, Coca cola y Dentomedic.

La Carrera Popular se disputará desde las 18:00 horas, transcurriendo por un recorrido aproximado de seis kilómetros, totalmente urbano y sobre superficie de asfalto. La salida y meta estarán localizadas junto a las instalaciones deportivas de Eras de Santa Marina, concretamente la salida en la calle San Antonio, siguiendo por Avenida Castilla, Santiago Amón, La Julia, Plaza España, Modesto Lafuente, Paseo del Salón, Mayor Principal, Simón Nieto, Primera Universidad, Iglesia, San Antonio y la llegada aparcamiento del Pabellón Municipal.

Por su parte, y tras la gran acogida de la idea el pasado año, las Carreras de Menores se realizarán sobre un circuito previsto en el aparcamiento del Pabellón Municipal, desde las 12:00 horas, y con variedad de distancias en función de la edad de los participantes.

Las inscripciones se podrán realizar de manera online o presencial (con la recomendación de hacerlas a través de la web para evitar aglomeraciones). Estarán abiertas desde las 00:00 horas del 1 de diciembre hasta las 23:59 horas del día 25 de diciembre, desde la web de la carrera sansilvesstrepalentina.com o en la propia del Patronato Municipal, www.pmdpalencia.com, rellenando el formulario correspondiente según se inscriba en las distintas salidas.

Igualmente, las presenciales se podrán hacer en el Frontón Eras de Santa Marina, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas, de manera totalmente gratuita en ambos casos. Los participantes con Patines, Nordic Walking, o Canicross, se inscribirán únicamente de forma presencial, entregándoles un dorsal diferente y accediendo a la salida “D”, situada en la calle Bailén. Todos los detalles pueden consultarse en el reglamento de la carrera en la misma página web de inscripción.

Otra imagen tradicional de la San Silvestre es la de aquellos que la corren disfrazados. El carácter festivo de la prueba acepta y agradece a todos estos participantes. Se establecerán premios a los mejores disfraces, los cuales se entregarán en la misma entrega de premios a los mejor clasificados. Se recomienda indicarlo en la inscripción para así facilitar al jurado la elección de los mejores.

La recogida de dorsales podrá realizarse, para las inscripciones online, los días 30 y 31 en el FRONTÓN DE ERAS DE SANTA MARINA (día 30 de 17 a 20 horas y día 31 de 12 a 17 horas). Fuera de este horario, no se entregarán dorsales.

La organización ha establecido cuatro zonas de salida: A, B, C y D para evitar el riesgo que supone la salida masiva de participantes de niveles muy diferentes. En cada una de ellas estará un DJ palentino para dinamizar el recorrido de la San Silvestre: entre la Salida y la Calle San Antonio, Héctor Calderón; entre la Meta y la Zona de estacionamientos Pabellón Municipal; Adrián Martín; en el Paseo del Salón cruce Calle Mayor, Víctor García; en C/ Mayor altura Bocaplaza Plaza Mayor, Gonzalo Pedrosa; en la C/ Mayor altura Plaza León, Pierre May y en la Avda. Simón Nieto, Pedro Sarmiento.

SALIDA A.- Salida que formarán:

Los mejores clasificados en la San Silvestre 2021. Concretamente se podrán inscribir:

Los 5 primeros clasificados de cada categoría y los 30 primeros de la general.

Los ganadores de la general de años anteriores.

Atletas que acrediten estar entre:

Los 30 primeros/as del ranking Regional Absoluto, de las pruebas de medio fondo, ruta, trail y marcha

Los 80 primeros/as del ranking Nacional Absoluto , de las pruebas de medio fondo, ruta, trail y marcha

Otras peticiones serán estudiadas por la organización

SALIDA B.- Podrán inscribirse:

Cualquier deportista FEDERADO (indicar en inscripción federación y número de licencia)

Los participantes en la última edición de las carreras disputadas en Palencia: Media Maratón, Feria-Chica, Saborea PMD, y Cross PMD.

SALIDA C.- Resto de corredores, excepto participantes en Patines, Nordic Walking y Canicross (salida D).

SALIDA D.- Participantes en Patines, Nordic Walking y Canicross. (Inscripciones solamente presenciales)

Todos los atletas deberán acceder a las diferentes salidas por las zonas habilitadas al menos con 10 minutos de antelación a la salida.

Salida A: Junto cruce Avenida Simón Nieto.

Salida B: Calle Beato Capillas.

Salida C: Calles Diagonal, Echegaray y Juan Antonio Bardém.

Salida D: Calle Bailén.