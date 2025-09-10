Rubén Illera pide la dimisión de consejero de Medio Ambiente por su caótica gestión de los incendios en la Montaña Palentina

El procurador socialista por Palencia, Rubén Illera, ha pedido la dimisión del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su caótica gestión de los incendios en la Montaña Palentina. “No puede seguir ni un minuto más poniendo en riesgo la vida de los palentinos”, señaló en su intervención en el transcurso del pleno de las Cortes.

El parlamentario del PSOE añadió que Suárez-Quiñones es “un despilfarro y un permanente insulto a la memoria de quiénes nos protegen”. En este sentido, apuntó que mientras los palentinos sufrían y las brigadas se jugaban la vida con jornadas de más de 16 horas, “usted estaba de comilona y decidió huir en vez de dar la cara, coordinar y protegernos”.

Para remarcar esta pésima actuación del consejero, Illera quiso recalcar que “mientras usted estaba escondido muchos palentinos y palentinas han sufrido, han tenido que abandonar sus hogares e incluso han visto como sus casas ardían. Ni siquiera llegó a comunicar al Gobierno de España el incendio de Guardo hasta pasadas más de 24 horas de su inicio y cuando el fuego ya cercaba el municipio”.

El socialista recordó que este año se conmemora el 25 aniversario de la declaración del Parque Natural Montaña Palentina como un espacio de extraordinario valor natural que debiera de ser el orgullo de esta Comunidad. “Y sin embargo lo celebramos con rabia e indignación observando como hace escasas semanas el fuego devoraba parte de ese patrimonio único”.

Desde la tribuna, el procurador fue detallando aspectos tan negativos como los recortes en casi un 90% de la inversión en la prevención de incendios. “No han realizado un correcto cuidado, mantenimiento y conservación del Parque Natural en los últimos años, agravándose con ello las consecuencias del incendio”, enfatizó.

“Es del todo inadmisible que no haya cortafuegos en el parque natural, que muchos caminos sean intransitables, que más del 83% de las plazas de peones especializados no estén cubiertas, que llevemos 12 años sin cubrir las plazas de celadores y que las bolsas de las cuadrillas públicas del parque se encuentren vacías desde hace años. Es indignante que el único helicóptero del operativo de extinción de incendios disponible en la provincia de Palencia estuviera averiado

en plena emergencia, que los repetidores de comunicación estén inutilizados y que las torres de vigilancia se encuentren sin vigilantes. Es indecente que los brigadistas forestales que se dejan la piel para protegernos sean despreciados por usted y que les obliguen a trabajar con medios indignos, jornadas interminables y un operativo descoordinado”, puntualizó el procurador palentino.

Illera endureció su discurso hacia Quiñones reprochándole su ausencia tanto en el incendio de la Montaña Palentina como cuando abandonó a los vecinos de Guardo, poniendo en serio peligro sus vidas. “Ha desaparecido en los momentos que más le hemos necesitado. Su persona nos avergüenza. Su gestión es caótica y temeraria y su actitud es impropia del cargo que ocupa. Su continuidad supone un riesgo para nuestros montes y para la seguridad ciudadana”, concluyó.