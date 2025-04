Roams, mejor PYME castellanoleonesa para trabajar en España este 2025 según Great Place to Work

Roams, compañía perteneciente al sector tecnológico, ha conseguido la 5ª posición en la categoría de 50 a 100 empleados como una de Las Mejores Empresas para Trabajar en España en el Ranking Best Workplaces España 2024. Posición que le convierte asimismo en la mejor PYME de Castilla y León en obtener esta certificación de entre todas las candidaturas que han resultado ganadoras. Para esta edición de 2025, Great Place To Work® analizó 452 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que implicó contar con la opinión de más de 425.342 trabajadores/as. “Recibir esta certificación es un orgullo inmenso para todo el equipo de Roams. Este reconocimiento valida nuestros valores fundamentales y refleja el compromiso diario de crear un entorno donde cada miembro se sienta valorado y motivado. No solo buscamos innovar en nuestros servicios, sino también cuidar de nuestra gente, fomentando una cultura basada en la transparencia, el respeto y el crecimiento personal y profesional”, asegura Eduardo Delgado, CEO de Roams.

Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye el envío de un cuestionario a los/as empleados/as y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas, Roams ha obtenido este reconocimiento que acredita que se trata de una organización con una cultura de alta confianza, en la que su plantilla está motivada para dar lo mejor de sí misma. En concreto, de los resultados de la encuesta destaca la unanimidad del 100% de los profesionales de sentirse parte de una familia, donde reina el compañerismo, la unidad y el trabajo en equipo; el grado de satisfacción que los empleados perciben por parte de los líderes de equipo, que fomentan un comportamiento inclusivo y un ambiente de respeto e igualdad (98%); y, en esta misma línea, el grado de libertad que sienten los profesionales para expresarse y llevar a cabo sus proyectos (97%). Además, el 97% de los profesionales sienten que trabajan en un lugar cercano y acogedor, que destaca por su hospitalidad ante cualquier circunstancia, ya sea profesional o personal. También destaca la capacidad de adaptación de la empresa para mejorar de forma constante (95%) y el grado de oportunidad que tienen los empleados para recibir formaciones o cualquier tipo de aprendizaje por parte de la compañía (95%), entre otras cuestiones. “Hemos demostrado que es posible combinar competitividad con un enfoque humano y sostenible.

"Nuestro éxito radica en priorizar el bienestar de nuestros empleados y en mantenernos firmes en nuestros valores, incluso ante desafíos. Este logro nos impulsa a seguir adelante con más fuerza y dedicación", añade Delgado. Great Place to Work® es la firma consultora que durante más de 30 años lleva trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento, ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar. "Roams es, sin duda, una de las mejores empresas para trabajar en España. Y una inspiración en la generación de orgullo interno", afirma Jaime Nardiz, Director de Consultoría e innovación en Great Place to Work.

PRÁCTICA DESTACADA

Roams ha desarrollado un conjunto de prácticas que promueven la salud física y mental, refuerzan la cohesión del equipo y fomentan un entorno inclusivo y motivador. Todos los profesionales cuentan con almuerzos saludables a diario —con fruta tres veces por semana—, acceso gratuito a centros deportivos y actividades como crossfit, yoga o pilates. Además, se organizan con frecuencia sesiones de equipo al aire libre (por ejemplo, algunas de las que ya se han llevado a cabo han sido una cata a ciegas, un taller de cocina, una jornada de karting o actividades de montaña), pensadas para fortalecer los lazos entre compañeros en un ambiente distendido y cercano. La participación activa del equipo es el eje de todas estas medidas. Cada persona propone actividades grupales que luego se votan para asegurar que todas resulten inclusivas y atractivas. Además, Roams fomenta la conciliación con un horario flexible, jornada intensiva en invierno y semanas laborales de cuatro días en verano. Esta organización del tiempo, diseñada en conjunto con la plantilla, se completa con políticas de desconexión digital —como la “luz apagada” automática al finalizar la jornada— y con el respaldo constante de la dirección, que mantiene abiertos canales de escucha directa, como las “Charlas con tu CEO”. Gracias a esta filosofía centrada en las personas, el 100% del equipo se declara satisfecho con el clima laboral y plenamente implicado con los valores de la empresa.