El Rey entregará el Premio Reino de España a María Teresa Rodríguez

El acto tendrá lugar el 1 de diciembre en el Palacio Real de El Pardo a las 11:00h.

María Teresa Rodríguez, presidenta de Honor de Galletas Gullón | Galletas Gullón

Su Majestad el Rey entregará el próximo lunes 1 de diciembre el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a la empresaria María Teresa Rodríguez, Presidenta de Honor de Galletas Gullón, S.A. El acto tendrá lugar en el Palacio Real de El Pardo a las 11:00h.

El Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial lo convocan anualmente el Círculo de Empresarios, el Cercle d'Economia y el Círculo de Empresarios Vascos para distinguir una trayectoria en el mundo de la empresa que haya destacado por la creación de empleo, la innovación, la internacionalización y la cooperación con la sociedad.

