Los “retablos renacentistas del Este de León” desembarcan en Palencia

La exposición itinerante “Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León” puede visitarse ya en la Biblioteca Pública de Palencia. La muestra se ha presentado hoy como una de las actividades del proyecto del mismo nombre, que la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa desarrollan para dinamizar y poner en valor estos diez retablos. La iniciativa es posible gracias al apoyo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Los encargados de presentar esta exposición itinerante han sido Jesús Revilla, secretario de la Asociación Cultural Balle de Scapa y Paula Conte, directora del área de Cultura, Patrimonio y Paisaje en la Fundación Santa María la Real, quienes han estado acompañados por la directora de la biblioteca, Mª José Sánchez Prieto; la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Marta Cardeñosa Laso y el concejal de cultura del Ayuntamiento de Palencia, Francisco Fernández.

La muestra podrá visitarse hasta el 22 de noviembre, en la primera planta de la biblioteca, en horario de lunes a viernes de 8 a 21 h. y los sábados de 9 a 15 h. Además, todos los días a las 12 h., se realizará una visita guiada a la exposición conducida por Jesús Revilla. Para participar no se requiere de inscripción previa.

12 paneles informativos

La muestra consta de una docena de paneles fácilmente desmontables y transportables. Diez de ellos están destinados a presentar al visitante cada uno de los retablos que conforman la ruta, con información e imágenes. Los otros dos muestran un mapa de la ruta, así como información general de su historia y del proyecto.

“Hemos diseñado una exposición eminentemente divulgativa para acercar al visitante las principales características de este conjunto artístico, tan desconocido”, explicaban los responsables del proyecto. “Hablamos de un conjunto que muestra el alcance del Renacimiento en esta zona de la provincia de León”, comentaban. “Un territorio donde la pujante situación económica en las décadas centrales del siglo XVI generó la posibilidad de renovar el mobiliario interior de las iglesias parroquiales”.

La cercanía del monasterio de Trianos, de la orden de los Dominicos, al que llegaban los mejores pintores y escultores, influyó en la realización de estos retablos mayores y menores. Todos ellos se engloban en la denominada “Escuela Juniana Leonesa”, por su relación con artistas del círculo de Juan de Juni.

En concreto, integran la ruta los retablos de: San Pedro en Cátedra, en la iglesia de Vallecillo; retablo de la Transfiguración en la iglesia de Nuestra Señora de Arbás en Gordaliza del Pino; retablo de La Pasión en la capilla de Jesús Nazareno de Sahagún; retablo de San Andrés, en la iglesia de Joara; retablo de los Niños Justo y Pastor, en la iglesia de Celada de Cea; retablo de San Andrés en la iglesia de Valdescapa de Cea; retablo de San Facundo y San Primitivo, en la iglesia de Villaselán; retablo de San Julián y Santa Basilisa en Valdavida; retablo de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Iglesia de Cristo Rey de Cistierna y el retablo de El Salvador en Yugueros.

La exposición llega a Palencia, tras su paso por Benavente, en Zamora, por León y por localidades como Sahagún, Gordaliza del Pino, La Ercina, Fresno de la Vega o Villaquilambre. En total viajará por un total de diez municipios entre los meses de julio y diciembre. “Queremos hacer llegar la importancia del conjunto y de la ruta más allá de sus límites geográficos”, aseguraban los promotores, que agradecía también la colaboración de Cajamar para poder realizar la acción.

Ruta de los retablos renacentistas del Este de León.

El proyecto “Ruta de los retablos renacentistas del este de León” tiene como principal objetivo lograr la promoción y gestión conjunta de los retablos. Lo que supondrá, sin duda, una mejora en la atención, conservación y difusión. Además, contribuirá a impulsar el conocimiento y la promoción de los otros elementos culturales y artísticos del territorio en el que se enclavan y al que están indisolublemente unidos.

La iniciativa se prolongará hasta finales de año y cuenta con un presupuesto global de 232.441 euros, de los cuales la dirección general de patrimonio aporta 142.199. Entre sus principales desafíos está la redacción de un programa de gestión y un plan de acción que permitan consolidar la ruta de los retablos renacentistas del este de León, como un itinerario cultural sostenible y enriquecedor para el territorio. Otro aspecto esencial será fomentar la implicación y la participación ciudadana.