Registran un documento en contra de la tala de árboles en los Jardinillos

Aquí les reproducimos el escrito registrado esta mañana contra la tala de árboles en los Jardinillos:

Señor alcalde: Soy Abbé Nozal, me dirijo a Vd. a través de conducto oficial para dejar constancia de este escrito, alimentando así a la insaciable quimera burocracia, mitad gárgola, mitad ballena, de la que puede esperarse cualquier cosa, incluyendo la buena digestión y consiguiente regurgitado favorable del presente documento, dicho sea con esperanza y seca sátira. Le escribo en mi nombre y en el de otras numerosas personas, por más que no pueda acreditar representación formal más allá de la referida por la prensa y la televisión en los sucesivos domingos en que venimos reuniéndonos muchos ciudadanos y ciudadanas de Palencia –también de otras ciudades, pues en cuestiones medioambientales los límites de organización del territorio carecen por completo de sentido–, preocupados con respecto al proyecto de remodelación del Parque de Jardinillos y la previsión de talar 73 de sus árboles.

Mediante esta comunicación alego, pido que reconsidere, repiense, reflexione, replantee y reponga lo que sea oportuno reponer; en definitiva, me quejo con serenidad, pero también con firmeza, para evitar la tala de los citados 73 árboles. Permita que en adelante utilice cuando convenga el plural inclusivo para compartir con Vd. las siguientes reflexiones:

I.- Como Vd. sabe, el conocimiento cabal del informe de la tala, tan mencionado en los últimos meses por el Ayuntamiento para justificar el arrumbamiento de árboles que pretende perpetrar en el Parque de los Jardinillos, lo acabamos de recibir el 10 de enero con motivo de la convocatoria para licitación y adjudicación de la obra, momento en que ha sido colgado en internet, por cierto, embarullado en un archivo PDF junto con otros 900 folios. II.- Como Vd. sabe, el informe se denomina «Informe sobre arbolado presente en el parque de “Los Jardinillos” en la ciudad de Palencia», fue emitido por la empresa consultora «Línea, Estudios y Proyectos, S.L.» y fechado en diciembre de 2018; en su redacción dice: «… con motivo de la inminente ejecución de la remodelación del parque, planteada por el estudio “Contextos de Arquitectura y Urbanismo” –ganador en enero 2.018, por tanto casi un año antes, del Concurso de Ideas convocado por el Ayuntamiento de Palencia– se ha elaborado el presente informe, cuya finalidad es contribuir a la toma de decisiones en cuanto a la adecuación del arbolado existente a los nuevos planteamientos estéticos y funcionales del mismo…» III.- Como Vd. sabe, en las Bases del Concurso de Ideas se decía, en cuanto a intervenciones sobre la vegetación –transcribo-: - Apropiadas a los tipos de árboles y plantas existentes. - Poda y tala de seguridad según estudio preciso al efecto. - Se debe mantener el máximo de arbolado: cualquier supresión de árboles debe ser justificada según el PGOU art. 154 Protección del arbolado: 1.- El arbolado existente en un espacio público, aunque no haya sido calificado como zona verde o espacio de recreo ni esté catalogado, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. 2.- Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata. 3.- Los patios o espacios libres existentes, públicos o privados, que se encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte. 4.- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos de estado actual que se aporten. En estos casos, se garantizará que, durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos de los árboles de un adecuado recubrimiento rígido hasta una altura mínima de 1,80 m, que impida su lesión o deterioro. 5.- La necesaria sustitución del arbolado existente en la vía pública, cuando por deterioro u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la pérdida, sin perjuicio de las sanciones a que pudiese dar origen. La sustitución se hará por especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas o empleando la especie predominante en la hilera o agrupación del arbolado.” IV.- Como Vd. sabe, siguiendo el PDF publicitado el día 10 del pasado mes enero, fue el lejano 20 de diciembre de 2.017 cuando el jurado justificó la concesión del primer premio del concurso de ideas del siguiente modo: «por su propuesta de fácil mantenimiento y construcción, así como por la sencillez y el carácter responsable de un proyecto que resuelve los requerimientos del concurso con eficiencia y sostenibilidad». Permita que sospeche de segundas intenciones en lo referente a sostenibilidad, salvo que con la inclusión del vocablo sólo se pretendiera influir en el ánimo de los fondos europeos EDUSI, caso de que los fondos, cualquier fondo, haya tenido ánimo alguna vez. V.- Como Vd. sabe, la Publicación de la Licitación lo es por el importe de 2.647.499,19 € más IVA, en total 3.203.474,02 € y con cargo en su 50% a fondos europeos para desarrollo urbano sostenible (EDUSI). Como diría Hitchcock «Hay algo más importante que la lógica: la imaginación» VI.- Como Vd. no tenía por qué saber hasta este instante, he leído con mucha atención el «informe de arbolado» y algunas cosas me ha llamado poderosamente la atención. Permítame enumerarlas: 1.- El Informe propone una relación de 73 árboles que «SERÍA RECOMENDABLE RETIRAR» -retirar es un eufemismo ruin cuando quiere decirse talar-. Ergo no es imperativo, pues sólo recomienda. 2.- ¿Y por qué recomienda talar? Asómbrese conmigo, señor alcalde: recomienda en base a una metodología de criterios estrictamente ESTETICOS. ¿Acaso hará falta que vuelva a recordad aquí la absoluta negativa a talar por motivos estéticos que establece el PGOU en su art. 154? 3.- Sigo leyendo las fichas justificativas de cada uno de los árboles sentenciados y mi asombro va en aumento, me llevo las manos a la cabeza cuando leo que debe cortarse un árbol a causa del «fondo escénico» (vamos, que no me gustas y punto); ni qué decir de esos siete formidables álamos blancos señalados como «feos» y acusados de trasmitir una «sensación antiestética»… ¡Los siete, a talar!. ¿Y ese desafortunado castaño de indias incluido en la lista porque ocasiona «una pérdida de fondo escénico al crear pantallas vegetales muy cerca del observador»? ¿Verdad que dan ganas de decirle al observador haga el favor de no acercarse tanto? 4.- Un merecido aparte le debemos a los 25 ciruelos mirobolanos condenados a muerte por lucir «copas ridículas, fustes filiformes y carentes de estética que proporcionan una sensación de falta de perspectiva en una zona con densidad excesiva de árboles». Así que vamos a ver, por partes, despacito: 4.1.- “Copas ridículas”: ¿es esta una calificación objetiva? ¿Algo considerado por algunos como ridículo, lo es en verdad para todos? En absoluto. De hecho, a nosotros nos parecen hermosas esas copas que en el Informe se tratan de ridículas. ¿Quizá con el término ridículas quisieron decir poco abundantes? Pues ocurre que a nosotros en este caso y por contraste con el entorno, nos gustan así: poco abundantes. Parece que el redactor del Informe asumido por el Ayuntamiento tiene un gusto distinto al nuestro. 4.2.- “Fustes filiformes y carentes de estética”: este argumento es un chiste. ¿Acaso un fuste filiforme es razón para talar el árbol? ¿Carente de estética? ¿De qué estética? ¿De la del redactor o de la nuestra? ¡A nosotros nos gusta todo lo filiforme! Más aún, lo filiforme debe existir en un parque precisamente por contraste, por ritmo… ¡por estética! Es obvio que el redactor del Informe asumido por el Ayuntamiento tiene una estética diferente a la nuestra. 4.3.- “Proporcionan una sensación de falta de perspectiva”: ¿En serio van ustedes a talar unos árboles porque al redactor del Informe le proporcionan una determinada y muy personal SENSACIÓN? Todos tenemos DIFERENTES SENSACIONES. ¿Acaso la SENSACIÓN del informante es de mayor contundencia que las nuestras? NO. Me va Vd. a perdonar, pero la SENSACIÓN aludida es una añagaza, pura retórica vacía. No cuela. Excede el límite de lo aceptable insistir en “la sensación de falta de perspectiva”. Créame, señor alcalde, la falta de perspectiva NO TIENE NADA QUE VER CON LOS ARBOLES, sino con dónde se haya situado el punto de vista. Si Vd. quiere mañana mismo le ofrecemos una docena de emplazamientos desde los cuales esos árboles sentenciados orecen una BONITA PERSPECTIVA. Y habrá de ser una bonita perspectiva gracias precisamente a lo que en el Informe se considera fondo de “densidad excesiva” y que a muchos de nosotros nos parece la “densidad perfecta” de un parque de alrededor de 300–no de 900 como Vd., seguramente sin ánimo de confundir, dijo en un primer momento a la prensa–, un parque entrañable, de andar por casa, de sentir cerca la naturaleza. Un parque nuestro que goza de ciruelos filiformes y retorcidos de una estética singular y de escasa copa… como contrapunto al entorno y como mensaje esencial que recibimos con alborozo: ESTAMOS VIVOS. VII.- Como Vd. sabe y ya mencioné, el proyecto ganador del concurso de ideas convocado en diciembre de 2017 se califica de sostenible, lo cual parece comprensible si en aquel entonces nada se decía de talar árbol alguno. Sin embargo, en el proyecto básico y de ejecución de septiembre de 2019 se propone, con base en un informe de un año posterior a la resolución del concurso de ideas, talar 73 árboles -o sea aproximadamente el 25% del total del parque–. Reflexione conmigo, señor alcalde: Si el proyecto pudo haber sido sostenible en un primer momento, parece claro que habrá dejado de serlo en el mismo instante en que el Ayuntamiento acepte asumir el Informe sobrevenido y contemple talar 73 árboles sanos. ¿No le parece a Vd. que en algún momento ha debido producirse una equivocación? Personalmente me consuela pensar que rectificar es de sabios; le invito a ello, pues atribuciones le sobran. VIII.- Como Vd. sabe y ya mencioné, los árboles del parque de Jardinillos están protegidos por el artículo 154 del Plan General de Ordenación de Urbana de Palencia y todos los participantes en el concurso estaban advertidos de ello... y Vd., como máxima autoridad del Ayuntamiento, estaba obligado a hacerlo respetar: “El arbolado deberá ser protegido y conservado… sólo se considera la eliminación de ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable…. debe ser repuesto inmediatamente… los espacios públicos ajardinados deben conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte…” IX.- Como Vd. sabe, en las bases del concurso, en el punto 9, se deja constancia de la propiedad del proyecto ganador: “el equipo redactor del proyecto deberá introducir en éste las ideas y modificaciones que se le propongan desde el Ayuntamiento”. Acreditada, pues, la solvencia legal de su eventual orden, le exhorto, señor alcalde, a que una de esas ideas o modificaciones sea la urgente negativa a talar ninguno de los árboles citados, tras advertir, como creo haber demostrado suficientemente, que ese informe técnico es una burla, pues estamos ante árboles que en ningún caso están en un supuesto de necesidad de tala por “causa de fuerza mayor imponderable”. X.- Como Vd. debería saber, si los argumentos para talar 73 árboles son del calado expuesto, el Ayuntamiento no sólo proporcionará la SENSACION de que carece de ellos, sino que además estará incumpliendo alevosamente el artículo 154 del PGOU incorporado en las bases del concurso originario; imposible alegar desconocimiento. ¿Qué pensarán mis conciudadanos cuando vean que el Ayuntamiento incumple sus propias reglamentaciones? ¡Eso sí que proporcionará «una sensación de falta de perspectiva»! XI.- Como Vd. sabe, los seres vivos establecidos en el parque de los Jardinillos, especialmente árboles, arbustos y la específica fauna vinculada a ellos, forman un ecosistema urbano del que Palencia no debe prescindir ni aminorar. Ello tiene que ver con el mantenimiento de los Jardinillos. Confiamos en que la ejecución del proyecto –sin tala– termine de una vez con el abandono que desde hace demasiado tiempo ha sufrido este parque a causa de la dejación del mantenimiento por parte del Ayuntamiento, órgano competente para llevarlo a cabo. EPÍLOGO Para que Vd. lo sepa, ninguna animadversión me mueve ni sigue mi comportamiento consigna partidista alguna, sólo actúo en defensa de mi propia dignidad y en el convencimiento de que debo esta acción a mis hijos, a mis nietos, a los palentinos de la diáspora y a la memoria de mis padres. Toneladas de recuerdos se entretejen alrededor de los árboles del parque de los Jardinillos, compartiendo juegos infantiles y futuras alegrías de nuestros jóvenes amantes…, amantes también de la naturaleza. Para que Vd. lo sepa, acabamos de iniciar recogida de firmas analógicas sobre buen papel ecológico, abundando en la ya iniciada hace meses por otro grupo mediante la plataforma charge.org, la cual lleva casi 5.000 firmas. Creemos que sería motivo suficiente para ser escuchados. Al fin y al cabo, señor alcalde, usted está a nuestro servicio, no al revés. Aunque parezca nimio detalle, la democracia no sólo es votar cada cuatro años, sino también dedicarle un tiempo a reflexionar sobre una caprichosa tala y, pues procede, rectificar una decisión que, como se ha visto, nos parece por completo desafortunada. Le pedimos, señor alcalde, como máximo representante del Ayuntamiento, que diga NO a la TALA, está en su mano, tiene Vd. la capacidad legal para detener esta salvajada. Se lo pedimos con humildad y aportando un eventual cheque de gratitud. Usted todavía está a tiempo. Sin embargo, de no ser escuchados, sepa que le responsabilizaremos a Vd. y a los grupos políticos que han respaldado el proyecto, a los que ruego ponga en conocimiento de la presentación de este escrito.

Palencia, 10 de febrero de 2020