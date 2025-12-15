“Recuperando la historia que nos robaron” de Ana Herrero galardonado con el Premio Mariano del Mazo en la categoría de radio

El jurado de los Premios de Periodismo “Mariano del Mazo”, que presidió la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, se reunía esta mañana para analizar los trabajos presentados en esta vigésimo novena edición y fallar los premios a los mejores trabajos periodísticos publicados durante el año 2024 presentados al concurso. En ellos se valora el interés, originalidad, y desarrollo del asunto, así como su calidad literaria, creativa y originalidad del formato y de las imágenes, en su caso.

El jurado de la XXIX edición del Premio “Mariano del Mazo” concede el máximo galardón al trabajo fotográfico de Oscar Navarro “Del Campo a la Ciudad”, publicado en Diario Palentino

El jurado acordó conceder el máximo galardón de esta XXIX edición del premio Mariano del Mazo, dotado con 2.000 euros al trabajo presentado por Oscar Navarro, titulado “Del campo a la ciudad”, publicado en Diario Palentino el 7 de febrero de 2024.

Los accésits, para las distintas modalidades, y dotados con 1.000 euros cada uno, fueron los que siguen:

· En Prensa Escrita, el accésit es para Juan Alberto Moreno, por el trabajo, “Cuarenta años y seis segundos: especial Alberto Fernández” publicado en Diario Palentino el 14 de diciembre de 2024.

· En Fotografía el trabajo presentado en esta modalidad por Marta Moras, titulado “Gala Solidaria danza” publicada en el Norte de castilla el 25 de noviembre de 2024.

· En Televisión este año se otorga el accésit al trabajo de Sergio García Saseta y Francisco Javier Mato, titulado “Paredes de Nava, una villa muy teatral”, emitido en Castilla y León Televisión el 10 de diciembre de 2024.

· En Radio, el trabajo presentado por Ana Herrero fue merecedor del galardón en esta categoría titulado “Recuperando la historia que nos robaron”, emitido en la emisora Onda Cero Palencia el 6 de septiembre de 2024.

· En total se presentaron 17 trabajos: 5 de prensa escrita, 6 de fotografía, 5 de televisión y uno de radio.

El Jurado lo presidió la Diputada del Área de Cultura, Carolina Valbuena, y estuvo compuesto por: Eduardo Álvarez, CEO de Puentia, José Luis Martín, adjunto a la dirección de informativos de Castilla y León Televisión; el director de la agencia de noticias ICAL, Luis Miguel Torres, los académicos numerarios de la institución Tello Téllez de Meneses, Rafael del Valle y Julián Alonso; y la responsable de Prensa de la Diputación, Rebeca González. Actuó de secretaria, con voz y sin voto, la jefa del Servicio de Cultura de la Diputación, Teresa Pescador.

Con motivo de la vigésimo novena edición, la presidenta del mismo, la diputada Carolina Valbuena quiso dejar constancia del agradecimiento de la Diputación a los profesionales de los medios de comunicación que desarrollan su labor dentro y fuera de esta provincia, y que ofrecen día a día información y entretenimiento a los palentinos. Recordaba que, son muchos los trabajos que ya han sido premiados a por la institución provincial, durante casi treinta años, para poner en valor la dedicación de este colectivo, con este premio que lleva el nombre de Mariano del Mazo, un palentino que llevó el periodismo a lo más íntimo de su personalidad.