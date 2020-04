Recortables para hacer tu propia procesión de Semana Santa

Que la Semana Santa no se celebre en las calles no quiere decir que no se vaya a vivir en los hogares. A los actos y retransmisión de procesiones a través de redes sociales, la Semana Santa de Palencia ha sumado otra iniciativa más. Los artistas Chema y César manzano han cedido esta obra a la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia que constituye un recortable para “montar” una pequeña Semana Santa en casa mientras nos cuidamos estos días. El librillo está accesible desde este enlace