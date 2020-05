"Quiero trabajar más Sr. Ministro, pero usted no me deja" / Onda Cero Palencia

Aquí les reproducimos la carta abierta de la Juez Decana al Ministro de Justicia:

"Sr. Ministro de Justicia, como el resto de mis compañeros, desde que se decretó el estado de alarma, que supuso una total paralización de la Administración de Justicia con la suspensión tanto de plazos procesales como miles de vistas y juicios orales, he venido desempeñando confinada mi actividad laboral mediante el teletrabajo.

A día de hoy, transcurridos casi dos meses, ya he resuelto prácticamente la totalidad de los asuntos que tenía pendientes. Quiero trabajar más Sr. Ministro, pero usted no me deja.

En las cuatro fases del proceso de desescalada de España, llamado “Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad”, ninguna previsión se ha efectuado para la Administración de Justicia (la gran olvidada por todos los medios de comunicación). ¿Cuándo pretende usted dejar sin efecto la suspensión de plazos procesales para poder seguir avanzando? ¿Cómo es posible que a partir del 4 de mayo cualquier ciudadano pueda ir a una peluquería o centro de estética y, por el contrario, no pueda ver solventado su conflicto o asunto judicial porque la Administración de Justicia sigue parada?

Según fuentes oficiales, el Ministerio de Justicia plantea varias fases para una progresiva recuperación de la normalidad de los Juzgados, sin especificar no obstante, fecha alguna para declarar el levantamiento de la suspensión de plazos y actuaciones procesales. Todo apunta a que, para mi sorpresa, acontecerá a finales de este mes de mayo o principios del mes de junio. ¿Por qué lo retrasa tanto? ¿Me puede ofrecer alguna explicación más o menos razonable y justificada?

En estos momentos ya se está produciendo una incorporación progresiva del funcionariado a sus respectivos puestos de trabajo, con un cumplimiento estricto de todas las medidas de seguridad e higiene exigidas por la autoridad sanitaria competente. Otros muchos funcionarios han optado por el teletrabajo al haber facilitado el Ministerio (por fin) los medios telemáticos necesarios para ello.

Sr. Ministro, acuerde ya dejar sin efecto la suspensión de plazos procesales. Permítame seguir trabajando. No entiendo por qué tengo que esperar a que el 100% de los funcionarios estén en sus puestos de trabajo (ya entrado el mes de junio) para poder convocar a juicio, para poder dar solución a los miles de conflictos que todavía están pendientes de mi decisión. Comprendo que la reanudación de la actividad judicial ha de ser progresiva pero esa progresividad puede fácilmente comenzar el próximo lunes 11 de mayo. No existe motivo alguno para retrasar más el inicio de nuestra actividad.

No creo que haga falta recordarle el elevadísimo volumen de asuntos que, como el resto de mis compañeros, todavía tengo pendientes de solventar: los ya existentes cuando se decretó el estado de alarma cuya tramitación quedó paralizada, y los que sucesivamente han podido ir surgiendo tras la grave crisis sanitaria del COVID19, de los que ni siquiera tengo el más mínimo conocimiento porque hasta ahora nadie ha podido darme cuenta de ello al seguir paralizada la Administración de Justicia. ¿A qué espera? ¿No se da cuenta los evidentes intereses que están en juego? ¿No entiende que el justiciable necesita una respuesta rápida y eficaz a su problema, más aún en estos momentos de grave crisis económica, personal y familiar?

Sr. Ministro de Justicia, le ruego que recapacite, que entienda mi petición como humilde titular de un Juzgado que simplemente exige seguir cumpliendo la función que la Constitución me encomendó tras la jura de mi cargo: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sr. Ministro, alce ya la suspensión de plazos procesales y permita la tramitación de los procedimientos.

María Rosa Martínez López. Magistrada-Juez Decana del Partido Judicial de Palencia y titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Palencia