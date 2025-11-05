Quesos Cerrato celebra la Navidad con una propuesta única para los amantes del queso

Esta Navidad, Quesos Cerrato invita a descubrir el placer de la autenticidad con una colección de quesos que rinde homenaje a la tierra, al oficio y al arte de disfrutar. La quesería palentina, con más de medio siglo de historia, presenta una cuidada selección de referencias que combinan maestría artesanal y sofisticación gastronómica, pensadas para convertir cada celebración en una experiencia memorable.
El arte de saborear lo extraordinario
Los quesos Cerrato son una declaración de amor al sabor. Cada pieza refleja la identidad de una marca que entiende el queso como un producto vivo, con alma y carácter. La propuesta para esta Navidad incluye seis variedades que seducen por su diversidad y riqueza sensorial:
· Cerrato Almadeoveja – Elaborado con leche cruda de oveja, es un queso cremoso y profundamente aromático, una joya para los amantes de los sabores auténticos.
· Cerrato Prestigio – De leche pasteurizada de oveja, representa la elegancia en su estado más puro: suave, equilibrado y con un final persistente.
· Cerrato Umami – Mezcla de vaca y oveja pasteurizadas, sorprende por su sabor envolvente y su perfil umami, ideal para paladares contemporáneos.
· Cerrato Rojo Semicurado – Un clásico reinventado. De mezcla vaca-oveja, ofrece una textura firme y un sabor armonioso que encarna la tradición de la quesería.
· Cerrato Tostado – Queso de mezcla vaca-oveja-cabra con notas umami y un carácter tostado que conquista por su profundidad y equilibrio.
· Cerrato 1968 – El homenaje a los orígenes. De leche cruda de vaca y oveja, su sabor intenso y su personalidad inconfundible resumen más de medio siglo de excelencia.
Una Navidad para compartir, celebrar y saborear
La Navidad es el momento de reencontrarse, de celebrar la vida y compartir la mesa con quienes más queremos. En torno a un buen queso nacen las conversaciones, los brindis y los recuerdos. Quesos Cerrato invita a disfrutar de esta época creando platos llenos de inspiración y recetas innovadoras, que combinan tradición y creatividad. Desde una tabla gourmet hasta un entrante sorprendente o un postre con matices salados, cada variedad ofrece infinitas posibilidades para saborear la Navidad con estilo y autenticidad.
El regalo perfecto para los sentidos
Los quesos Cerrato son mucho más que un producto: son un viaje por los matices de Castilla, una invitación a detener el tiempo y disfrutar del placer de lo bien hecho. Ideales para acompañar un vino selecto, crear una tabla gourmet o regalar momentos de auténtico disfrute, sus sabores elevan cualquier celebración navideña con un toque de distinción y calidez.