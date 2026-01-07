QUESO CERRATO UMAMI, premiado Sabor del Año 2026

Quesos Cerrato da un nuevo paso en su estrategia de innovación centrada en el sabor con Cerrato Umami, una referencia que ha sido aprobada Sabor del Año 2026 tras superar una exigente prueba sensorial a ciegas realizada por un jurado de consumidores.

El reconocimiento avala el trabajo de la compañía en el desarrollo de productos que conectan con las preferencias reales del consumidor. En un proceso de evaluación llevado a cabo en laboratorios independientes y acreditados, Cerrato Umami ha destacado por su perfil sensorial equilibrado, su intensidad bien integrada y su persistencia en boca, aspectos clave para la valoración final.

Una evolución coherente dentro del universo Cerrato

Cerrato Umami es un queso de mezcla elaborado con leche pasteurizada de oveja y vaca, curado durante más de 105 días en condiciones de maduración específicas, un proceso clave para el desarrollo de su perfil sensorial. El resultado es un queso de sabor intenso y suculento, con una identidad claramente diferenciada respecto a los quesos tradicionales.

Con esta variedad, la marca amplía su gama con una propuesta alineada con las nuevas tendencias de consumo, que buscan sabores más definidos y experiencias gustativas con mayor profundidad. El producto refleja el conocimiento técnico y la experiencia quesera de Cerrato, aplicados a una lectura actual del mercado.

Desde la compañía señalan que “este reconocimiento confirma una línea de trabajo sostenida en el tiempo, en la que el sabor es el eje sobre el que se construye cada desarrollo”.

Un producto premiado por consumidores y jurados internacionales

La aprobación como Sabor del Año 2026 se suma a un historial de reconocimientos previos que consolidan a Cerrato Umami como una de las referencias más valoradas dentro y fuera de España. En el World Cheese Awards, considerado el concurso internacional de quesos más reconocido del continente, Cerrato Umami ha obtenido un Supergold en 2025, así como un Gold en 2021 y un Silver en 2022, distinciones que avalan su calidad en un marco de competición global.

Además, el queso fue distinguido con el Premio Alimentos de España 2021, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un reconocimiento que pone en valor el trabajo de los profesionales del sector y ayuda a visibilizar los quesos españoles con mayor calidad y mejores propiedades organolépticas.

El consumidor, eje del reconocimiento

El sello Sabor del Año se concede tras un examen sensorial basado exclusivamente en la opinión del consumidor, que prueba los productos en cata a ciegas, sin referencia a marca, envase o precio. Este enfoque convierte la distinción en un indicador relevante del grado de aceptación real del producto en el mercado.

Para Quesos Cerrato, esta aprobación refuerza su posicionamiento como una marca capaz de combinar tradición, innovación y una lectura precisa del gusto del consumidor, consolidando su presencia en el lineal de quesos.