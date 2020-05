El PSOE tacha de falta de respeto hacia los participantes la nefasta gestión del concurso de ideas del “Lecrác"

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha tachado de falta de respeto hacia los participantes en el concurso de ideas del Plan Director del “Lecrác” por haber dejado caducar todo el proceso y verse ahora en la obligación de convocar unas nuevas bases.

A juicio de los socialistas, los participantes del concurso, aquellos que presentaron su trabajo, que invirtieron recursos y tiempo, no son culpables de la nefasta gestión realizada por el PP y C´s y hoy, como es lógico, tienen la sensación de ser el hazmerreír de un equipo que no ha contestado a sus demandas de información durante todo este periodo. Es más, se ha faltado al respeto a su trabajo, engañados por un proceso nacido inerte por el anterior equipo, finalmente rematado por la falta de determinación de quien ahora gobierna.

Desde el PSOE se recuerda que en Abril de 2016, PSOE, Ganemos y C´S presentaron una moción conjunta con el fin de recuperar el objetivo para el que se reconstruyó el LECRAC, motivando el desalojo del Museo de la Policía Nacional. Para sumarse a la moción, la condición impuesta por Ciudadanos fue precisamente la elaboración de un Plan Director para el edificio. En 2017 el Museo se trasladó, pero hasta el 12 de Diciembre de 2018 no se convocaron las bases del concurso.

La apatía del PP, entonces al frente del gobierno municipal, era evidente. Y así fue hasta el final, ya que el plazo de recepción de proyectos finalizaba el 26 de Enero, teniendo un máximo de dos meses el jurado para resolver. Pues bien, el PP constituyó el jurado el 16 de Mayo, pese a las continuas advertencias del Grupo Socialista sobre el incumplimiento de las bases dictadas por el propio Ayuntamiento.

De nada sirvieron los requerimientos del PSOE en comisiones y plenos para resolver esta situación. Este Equipo de Gobierno, cuyo alcalde votó a favor de aquella moción, ha dilatado casi un año más el proceso hasta reconocer, finalmente, que el concurso había caducado.

Para los socialistas no vale ahora que desde “Ciudadanos” se diga que no son culpables, que gobernaban otros, porque ahora esos “otros” son precisamente parte de su equipo. Y también son responsables de dilatar la solicitud de un informe técnico que resolviera la anómala situación y de constituir un nuevo jurado, convocado hasta en tres ocasiones, cuando no tenía objeto alguno que deliberar.

El Grupo Socialista pide, finalmente, a Simón que consulte a todos sus socios del Equipo de Gobierno para conocer sus intenciones antes de convocar unas nuevas bases con el fin de que el concurso pueda llegar a su fin y no vuelvan a demostrar una total pasividad y una absoluta falta de rigor.