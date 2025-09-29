El PSOE sigue a la espera de respuestas sobre las numerosas dudas que se ciernen sobre la actuación de la Junta en los incendios forestales

Los procuradores socialistas por Palencia, Rubén Illera, Jesús Guerrero y Consolación Pablos, siguen a la espera de algún tipo de respuesta a las numerosas iniciativas que han sido presentadas en las últimas semanas sobre la más que dudosa actuación de la Junta en los incendios forestales de este verano.

Desde el PSOE se ha incidido especialmente en los problemas surgidos en la base helitransportada de Villaeles de Valdavia, cuyo único helicóptero no pudo partir el pasado 10 de Agosto por encontrarse averiado. Estas instalaciones son estratégicas en la lucha contra los incendios forestales en la provincia y especialmente en zonas de difícil acceso, por lo que debiera garantizar una intervención rápida y eficaz contra la propagación del fuego y encontrarse permanentemente en alerta para actuar de forma rápida cuando así fuera necesario.

Esta avería provocó que se recurriera a medios existentes de fuera de la provincia, contribuyendo con ello a alargar la fase de propagación del incendio, aumentando considerablemente el tiempo de la primera intervención. Este hecho evidencia la vulnerabilidad y escasez operativa que implica contar con un único medio aéreo en Palencia.

A juicio de los parlamentarios socialistas se hace del todo necesario e imprescindible reforzar los medios aéreos en la provincia para evitar que en un futuro se puedan desencadenar incidentes similares como el ocurrido con el helicóptero que no pudo intervenir en fases iniciales de emergencia. Por ello, se ha demandado en las Cortes que se inste a la Junta a realizar cuantas acciones sean necesarias para la ampliación de la base aérea de Villaeles con el objeto de poder albergar más de un medio aéreo para la lucha y extinción de incendios en la provincia de Palencia.

Respecto a esta situación se ha preguntado por los motivos por lo que esta aeronave no pudo integrarse en el operativo y qué personal se encontraba en ese momento en la base. También se quiere conocer cuál es el protocolo de revisión y mantenimiento preventivo de este tipo de helicópteros y con qué frecuencia se realizan sus revisiones.

Para obtener una mayor información sobre las causas de los incendios se ha solicitado también la comparecencia del director del Parque Natural Montaña Palentina en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a fin de que informe sobre los trabajos realizados de cuidado, mantenimiento y conservación llevados a cabo en los últimos años y el impacto y consecuencias originadas por los incendios acaecidos en este Parque Natural a consecuencia del incendio producido en el pasado mes de Agosto.

Entre las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista destacan también, entre otras, las preguntas relativas a las actuaciones que se fueron desarrollando en los diferentes días durante los que se alargaron los incendios y los medios materiales y humanos que fueron utilizados. Asimismo las preguntas se han enfocado hacia las pérdidas económicas derivadas de los incendios y las ayudas para afrontar sus consecuencias.