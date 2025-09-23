Psoe e IU critican la elección de Dolors Montserrat como “Peregrina de Honor” en los actos del “Día del Peregrino”

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guardo ha lamentado la elección de la eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, como “Peregrina de Honor” en los actos organizadas desde el consistorio con motivo del “Día del Peregrino 2025”.

Desde el PSOE se considera que la decisión de la Concejalía de Turismo responde únicamente a motivos políticos y partidistas al asegurar que la homenajeada reúne escasos méritos para recibir el próximo sábado un galardón que pretende fomentar el Camino Olvidado a Santiago a su paso por Guardo.

Desde el Ayuntamiento guardense se han programado para el próximo sábado varias actividades que pretenden fomentar este Camino con el fin de fortalecer las señas de identidad del municipio y la vitalidad de sus tradiciones con una clara vertiente de promoción turística de Guardo como localidad situada en el corazón de esta ruta histórica jacobea.

A pesar de compartir los objetivos del acto, desde el PSOE se rechaza la elección de Montserrat, ya que convierte una jornada de promoción del municipio hacia el exterior en un evento partidista y sectario a mayor gloria del Partido Popular y del alcalde, Juan Jesús Blanco.

Ante esta evidente politización, los concejales del Grupo Municipal Socialista han anunciado que no acudirán a la gala como medida de protesta ante la desacertada decisión que en lugar de fomentar la “acogida de peregrinos”, como ha señalado Blanco, servirá únicamente para descentrar el foco turístico y rodearlo de un tufo político que en nada contribuirá a su difusión hacia el exterior.

IU

IU también se suma a las críticas por la elección de Dolors Montserrat. Aquí les dejamos el comunicado enviado:

"El Dia 27 de septiembre se llevará a cabo el Dia del Peregrino 2025, organizado por el Ayuntamiento de Guardo. Este año una de las personas invitadas, y nombrada además “Peregrina De Honor” es la Eurodiputada Dolors Montserrat.

Parece ser que, en Bruselas, ha propuesto realizar un mapa cartográfico definitivo de todos los caminos de Santiago. Izquierda Unida de Guardo, en años anteriores no ha dicho nada sobre los invitados, pero esta vez creemos que el Ayuntamiento de Guardo se ha equivocado y que utilizara el Camino Olvidado de Santiago para hacer campaña electoral. Tanto la Eurodiputada como la Alcaldía de Guardo son del mismo partido político, Partido Popular. Además, no entendemos por qué el Ayuntamiento de Guardo organiza un acto cultural el mismo día que una de las Asociaciones del pueblo lleva a cabo sus actividades, que viene realizando durante los 14 últimos años frente a los 9 del Dia del Peregrino".