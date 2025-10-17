El proyecto de Presupuestos de la Junta prevé una inversión de más de 151 millones para Palencia

La presidenta provincial, Ángeles Armisén, junto con Carlos Fernández Carriedo y Mercedes Cófreces, procuradores del Partido Popular por Palencia, han ofrecido una rueda de prensa para valorar el proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el año 2026.

Señalan que el ejecutivo de Fernández Mañueco no sólo ha cumplido con su obligación de presentar los Presupuestos, sino que lo hace situándolos en la cuantía más alta de su historia. Este aumento de todas las Consejerías y áreas de gobierno tiene una incidencia especial en Palencia, que se sitúa como la provincia en la que más crecen las inversiones con respecto a las cuentas en vigor, con un 69,85% más.

Superando los 151 millones de euros en inversiones consignados para Palencia, el Partido Popular representa la política de los hechos: los grandes compromisos con los palentinos están respaldados por cifras para avanzar en un modelo de provincia centrado en servicios sociales de primer orden, las mejores infraestructuras y en una baja fiscalidad.

Los Presupuestos presentados constituyen una hoja de ruta para mejorar los servicios de los palentinos, tanto por los números -8 de cada 10 euros de gasto se destinan a políticas sociales-, como por los objetivos, ya que asumen el compromiso de situar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades en todos los indicadores sociales y económicos.

Los populares reafirman su compromiso con la verdadera política, la que está llamada a resolver los problemas reales de los palentinos, apostando por “las cuentas y no por los cuentos”. Así, evidencian que estamos ante el tercer año en el que el gobierno de Pedro Sánchez incumple su obligación constitucional de presentar los Presupuestos, mientras que el ejecutivo de Fernández Mañueco ha hecho sus deberes y, por eso, “ofrecen la rueda de prensa que no pueden dar otros partidos con responsabilidades de gobierno”.

Priorizar a Palencia frente a utilizarla como moneda de cambio:

Este proyecto sitúa a los palentinos en el centro de la actuación política. Y lo hace con hechos: año tras año crecen las cifras para Palencia en los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Si lo comparamos con las cuentas de hace cinco años, las inversiones proyectadas por el gobierno del Partido Popular se han triplicado ampliamente pasando de los 43,07 millones del ejercicio 2021 a los 151,5 consignados para 2026.

Para los populares, esto es el resultado de gobernar para los ciudadanos, frente a los que utilizan a Palencia como moneda de cambio. En este sentido, han afirmado que “los únicos peajes que aparecen en este Presupuesto son los que bonificamos a todos los usuarios recurrentes de las autopistas”.

Los datos avalan este compromiso con los palentinos. Las inversiones reales de las Consejerías de la Junta en Palencia multiplicarán por cinco a las de los Ministerios de Sánchez, señalando que “si a eso le unimos los tres años sin Presupuestos Generales del Estado, el PSOE ha perpetuado su abandono de la provincia”.

Una sanidad de primer orden:

Entrando en las principales partidas, destacan las destinadas a la mejora de los servicios sanitarios, con 49,8 millones de euros para las obras del bloque técnico del nuevo hospital Río Carrión en la capital, o los 985.000 euros que permitirán concluir la unidad satélite de radioterapia.

El medio rural también verá mejorada su infraestructura sanitaria, con inversiones para los centros de salud de Venta de Baños, Torquemada y Baltanás que, en su conjunto.

Al margen de las inversiones reales, también se contemplan transferencias corrientes relacionadas con sanidad que superan los 52,5 millones de euros para financiar prestaciones como los medicamentos, las prótesis o las ayudas por desplazamientos.

Apuesta por el sector primario y la industrialización de Palencia:

En el capítulo de empleo, destaca la creación de suelo industrial, con una apuesta encabezada por los 12 millones de euros destinados al polígono industrial de Villamuriel, municipio que también recibirá 700.000 euros para el parque de proveedores.

Los polígonos industriales de Dueñas y Grijota también recibirán inversiones, a las que se suman los 1,7 millones de euros para el proyecto Incubatech en Magaz de Pisuerga, destinado a la implantación de startups tecnológicas en nuestra provincia.

La agricultura y la ganadería reciben un impulso a través de la modernización de regadíos, que suman casi 12 millones de euros, con la mayor partida destinada a la modernización del Bajo Carrión, así como con las inversiones derivadas de los nuevos planes de ganadería extensiva y de sanidad del ovino, que recibirán 700.000 euros.

Vivienda accesible para afrontar el reto demográfico:

Frente a la paradoja de que en los municipios más afectados por el reto demográfico es donde resulta más difícil encontrar vivienda en alquilar, el gobierno del Partido Popular ofrece soluciones.

En 2026 se consignan 2 millones de euros para la urbanización del suelo del plan Vega de las Claras, que permitirá la construcción de más de 800 viviendas en Aguilar de Campoo y movilizará una inversión pública de más de 17 millones de euros.

Estas opciones de alquiler se verán aumentadas en toda la provincia, con la promoción de viviendas en la capital -3,7 millones de euros- y la financiación de los programas Rehabitare y Revive, que alcanzan los 768.000 euros.

La promoción de vivienda pública en régimen de compra también recibe un espaldarazo, con la financiación de actuaciones en Grijota, Villamuriel y Saldaña, con un importe conjunto que se sitúa en los 4,5 millones de euros.

Vertebrar la provincia kilómetro a kilómetro:

Las carreteras de titularidad autonómica recibirán una importante inversión, con los más de 3 millones de euros para la terminación de la variante de Guardo (CL-626), carretera que también verá renovada su superficie en el tramo entre Guardo y Santibáñez de la Peña.

Las actuaciones en la CL-615 entre Fresno del Río y Guardo, la mejora de la seguridad vial en la P-245, la construcción de la vía de servicio en Grijota, la renovación de la superficie en la CL-627 entre Cervera de Pisuerga y el límite con Cantabria, o las actuaciones generales de conservación superarán los 7,5 millones de euros.

Yendo más allá de las inversiones reales, los Presupuestos de 2026 contemplan una aportación de 6,3 millones de euros para financiar el BUSCYL en la provincia, lo que supone la gratuidad de todas las rutas de autobús de titularidad autonómica para los empadronados, proyecto que se encuentra plenamente operativo desde el pasado 30 de septiembre.

Educación y deporte:

Las instalaciones educativas recibirán una inversión global que supera los 4,5 millones de euros, que incluyen la construcción del nuevo colegio de Dueñas así como actuaciones de mejora de las instalaciones en el CEIP Nuestra Señora de Ronte, de Osorno (sustitución de la cubierta); en el IES Jorge Manrique, de Palencia (obras de carpintería); en el IES Santa María la Real, de Aguilar (instalación eléctrica); o en la Escuela de Arte de la capital (núcleo y escaleras).

En el capítulo de deportes, el complejo del Campo de la Juventud recibirá más de 1,6 millones de euros, y se realiza una apuesta por el centro especializado de tecnificación deportiva de voleibol.

Más dinero en el bolsillo de los palentinos:

Estos Presupuestos consolidan la fiscalidad más baja de la historia, para que sean los palentinos los que dispongan de su propio dinero.

Las 38 bajadas de impuestos impulsadas por el presidente Fernández Mañueco tienen una traducción directa en las economías familiares. Así, las cuentas de 2026 comprenden beneficios fiscales para más de 45.000 palentinos, con un importe total que roza los 47 millones de euros en el ejercicio. A ello, se suman las mejoras en los tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF, que llega a todos los contribuyentes de la provincia y supone un ahorro fiscal de más de 5,8 millones de euros.

Esto contrasta con el afán recaudatorio del gobierno de Sánchez, ya que la recaudación tributaria del Estado ha crecido un 18,2% en Palencia en los primeros ocho meses del año, más de 10 puntos por encima de la media nacional.

Precisamente para hacer frente a esa voracidad, los populares incluyen nuevas medidas, como el bono de 300 euros a los autónomos para compensar la subida de las cuotas.

Los populares han finalizado la rueda de prensa haciendo un llamamiento a todas las formaciones políticas de las Cortes de Castilla y León para que demuestren su compromiso con Palencia y con la comunidad, porque consideran esencial que “las necesidades del año 2026 cuenten con un presupuesto del año 2026”. Afirman que presentar un presupuesto “no sólo es una obligación legal, sino un deber con todos los ciudadanos”.