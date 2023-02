La producción audiovisual de Castilla y León protagonista en la Muestra de Cine de Palencia con los cortometrajes ‘La Nave’ y ‘Carraco’

Las propuestas que integran el ciclo ‘Mirando al futuro’ prosiguen mañana martes (17.00 horas, en el Ortega) de la mano de la sesión Gaceta Castilla y León. El público podrá disfrutar de la proyección de los cortometrajes ‘La Nave’ y ‘Carraco’. La primera de estas cintas, en clave documental, lleva la firma del cineasta vallisoletano Herminio Cardiel y se inspira en el trabajo que realizado en La Nave Senior del Teatro Calderón de Valladolid, una iniciativa de artes escénicas dirigida a mayores. En concreto, este proyecto abre un espacio para la expresión artística de los mayores. Con guion de Cardiel y la producción de Pedro del Río, Jaime Alonso de Linaje, Pablo García Sanz, Miguel Sánchez González, la obra documental se focaliza en las experiencias y aportaciones de los participantes de La Nave.

Completará la sesión el falso documental ‘Carraco’, un filme escrito y dirigido por el vallisoletano Carlos Cazurro. Producida por Carlos Cazurro y el toresano Manu Sevillano, que hace también las veces de director de fotografía, la cinta, que se ha grabado en su inmensa mayoría en pueblos de la mancomunidad de Montes Torozos y Toro, convierte a sus pueblos, paisajes y habitantes (que han participado activamente en el rodaje) en los protagonistas de una historia de olvido y recuperación de una tradición en la que la carraca es protagonista. El viaje va, además, acompañado por la música del también vallisoletano Iván Carlón, compuesta a medida para esta película que recoge tradición, historia y cultura popular. Las entradas para esta sesión tienen un precio de 3 euros, 2 euros para titulares del Carné Joven Europeo.

‘Tengo sueños eléctricos’, en la muestra de largometrajes

Por su parte, la muestra de largometrajes proyectará ‘Tengo sueños eléctricos’ (20:15 horas, en el cine Ortega), la ópera prima en formato de largometraje de la costarricense Valentina Maurel. Galardonada con los premios Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor

Actor en la última edición de Locarno y el ‘Horizontes Latinos’ en la 70 Edición del Festival de San Sebastián, la coproducción entre Costa Rica, Francia y Bélgica propone una nueva perspectiva del género coming-of-age a través de Eva, la protagonista de la historia, que no puede soportar el hecho de que su madre quiera reformar la casa y deshacerse del gato, que, desorientado desde el divorcio, se orina en todas partes. Ella quiere marcharse e irse a vivir con su padre, quien, desorientado también como el gato, está viviendo una segunda adolescencia. Las entradas tienen un precio de 5 euros, 3 euros para titulares del Carné Joven Europeo.

Prosigue ‘Cine y Escuela’

Un total de 385 escolares asistirán mañana martes a la sesión de ‘Cine y Escuela’, un apartado en el que convergen el séptimo arte, la educación y la pedagogía. Los centros invitados son CEIP Alonso Berruguete de Paredes de Nava, CRA del Cerrato de Tariego, CEIP Conde de Vallellano de Ampudia, CEIP Reyes Católicos de Villamuriel de Cerrato y los CEIP Ave María, Ramón Carande, Tello Téllez y La Salle y Santo Domingo de la capital palentina.

Seis son los trabajos que han sido seleccionados en esta 32 edición de la Muestra: ‘No sé qué me pasa’, del alumnado de 5º de Primaria del CEIP Serrería de Valencia; ‘Operación Frankenstein’, de Jose María Fernández de Vega; ‘Plastik’, del director malasio Philip Rom; ‘La Sixtina’, del colombiano Juan Camilo Fonnegra; ‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’, de Javier Bollaín; y ‘My name is Fear’, producción alemana dirigida por Eliza Płocieniak-Alvarez. Estos seis cortometrajes también serán proyectados mañana (11:30 horas) en el Auditorio Municipal de Guardo para alumnos y alumnas de diferentes colegios del norte de la provincia.

PROGRAMACIÓN. MARTES, 28 DE FEBRERO

10:30 horas: Concurso Cine y Escuela (cine Ortega)

11:30 horas: Concurso Cine y Escuela (cine Guardo)

17:00 horas: Ciclo "Mirando al futuro" Sesión La Gaceta: "LA NAVE" de Herminio Cardiel (Castilla y León) y "CARRACO" de Carlos Cazurro (Castilla y León)

20:15 horas: MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL: "TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS" de Valentina Maurel (Costa Rica) (Cine Ortega)