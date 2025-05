Presentada la campaña de la “X Solidaria”

Hacer posible la atención a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social que se ha visto agravada a raíz de las diferentes crisis, las guerras y los efectos de la pandemia, entre otras cuestiones, son algunos de los objetivos que persiguen los programas financiados con la X Solidaria y que se llevan a cabo por distintas entidades del Tercer Sector. Este año la campaña promovida a nivel nacional bajo el #hazquepase y con el eslogan ‘marca la X Solidaria en tu declaración de la renta y haz que lo bueno pase’, pretende que la sociedad marque la casilla de la X Solidaria ya que en el ámbito de la crisis social, económica y sanitaria provocada por las guerras, las diferentes crisis y la inestabilidad generada tras la COVID-19, entre otras, se necesitan más que nunca que las personas contribuyentes marquen la X Solidaria en su declaración de la renta para que millones de personas puedan recibir la ayuda que necesitan y puedan seguir adelante.

Durante la rueda prensa, dirigida por la periodista palentina, Almudena Álvarez, quién trasladó durante su intervención “la importancia de marcar la casilla porque no cuesta nada y el año pasado un 28,16% de los contribuyentes no marcaron ninguna de las dos casillas”, participaron para dar su testimonio Julia Aguado, voluntaria en AECC y Marta Antolín de Cruz Roja. Por su parte, Julia Aguado incidió en la importancia de marcar la casilla porque “gracias al dinero recaudado se desarrollan programas tan importantes como la sensibilización de la enfermedad entre los niños, a través de charlas de divulgación, y es que con programas así enseñamos a la sociedad el gran servicio que hace esta asociación”. Marta Antolín, voluntaria de Cruz Roja, que participa en el Programa ‘Atención integral a mujeres víctimas de Violencia de género para su empoderamiento, plena autonomía e integración en la sociedad remarcó que con este proyecto se trabaja “en un entorno seguro para las mujeres que sufren violencia”. En cuanto a los proyectos que se llevan a cabo gracias al dinero recaudado con la X Solidaria y en concreto en la Provincia de Palencia: La Asociación española contra el cáncer de Palencia (AECC) lleva a cabo algunos proyectos financiados con la X Solidaria como el proyecto de atención, apoyo y acompañamiento a familias con personas con enfermedad oncológica o el proyecto de atención integral especializada a la mujer con cáncer, entre otros.

Desde la Confederación de centros de Desarrollo Rural (Coceder) llevan a cabo proyectos como el de la integración social a personas migrantes o la inclusión social a personas en situación o riesgo de exclusión. En COCEMFE desarrollan el proyecto ‘Promoción de autonomía personal mediante la comunicación, movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad en el entorno, entre otros. EN Cruz Roja, llevan a cabo el proyecto Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género para su Empoderamiento, Plena Autonomía e Integración en la Sociedad. Desde la Federación de Centros juveniles Don Bosco de Castilla y León se lleva cabo el proyecto de prevención del abandono escolar, entre otros. Desde Plena Inclusión Castilla y León, el proyecto de accesibilidad cognitiva para difundir y reivindicar documentos en lectura fácil, para que las personas con discapacidad puedan entender su entorno. Y la Fundación Secretariado Gitano, desarrolla itinerarios formativos para personas en riesgo de exclusión social. Según los datos aportados esta mañana en la rueda de prensa, a nivel nacional según los últimos 10 años, entre 2014 y 2024, la recaudación de la casilla de ‘actividades de Interés social’ ha aumentado en más de 228 millones de euros. Se remarcan las ideas de que si marcas la X Solidaria en tu declaración de la renta; este gesto no te cuesta nada: ni pagas más, ni te devuelven menos. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las 2 podrás ayudar el doble. Las personas que solamente marcan la casilla de la Iglesia Católica en exclusiva, deben saber que pueden marcar la casilla “X Solidaria” y ayudar el doble, porque marcando las dos casillas la ayuda se suma, no se divide. De esta manera estarán aportando un 0,7% de sus impuestos a cada una de ellas, en total un 1,4%. Este 0,7% no puede ser objeto de ninguna acción de recorte por parte del Gobierno puesto que ha de respetar obligatoriamente la voluntad de las personas contribuyentes. Es necesario pedir a la ciudadanía que no se olvide de elegir el destino de esa pequeña parte de sus impuestos sobre la que tienen control y que pueden usar para ayudar a mejorar la vida de las personas que más lo necesitan.