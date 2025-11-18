Polvorosa de Valdavia localidad ganadora de "La Foto del Verano. Mi Pueblo es el Mejor" que organiza Diario Palentino

En la tarde noche del LUNES, día 17 DE NOVIEMBRE, tuvo lugar la gala que organiza DIARIO PALENTINO del concurso LA FOTO DEL VERANO MI PUEBLO ES EL MEJOR, que este año cumplía su XIX edición.

La localidad de Polvorosa de Valdavia se proclamó campeona por sexta ocasión del concurso, en el que han participado 77 pueblos en la presente edición. Los accésit viajan en esta ocasión a Guardo y Husillos, respectivamente.

El evento, que tuvo lugar en el centro cultural provincial, contaba con el patrocinio de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA y de SUPERMERCADOS GADIS, así como con la colaboración de 'LA 8 PALENCIA' Y ‘VIVE! RADIO’ en este concurso.

Fiel a su compromiso con el medio rural, el decano de la prensa provincial convocó un año más una cita para sacar a relucir la originalidad, el ingenio y la unión de los pueblos. Las instantáneas de los pueblos participantes se publicaron en la contraportada de esta cabecera desde el 1 de agosto hasta el 18 de octubre. El listado lo abrió Villotilla y lo cerró Herrera de Valdecañas. Entre medias, localidades de las distintas comarcas presentaron imágenes de todo tipo, como fiestas de disfraces, celebraciones religiosas y lúdicas o recreaciones de estampas del pasado.

Tras proyectarse las 77 fotografías presentadas al concurso este año, que fueron publicadas en la contraportada del periódico como se ha mencionado, se procedió a la entrega de los galardones, siendo premiadas las siguientes localidades en sus distintas modalidades:

PRIMER PREMIO : POLVOROSA DE VALDAVIA

ACCÉSIT DE ‘DIARIO PALENTINO’: GUARDO

ACCÉSIT DE ‘LA 8 PALENCIA’: HUSILLOS

SORTEO DE PREMIO ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES: SANTA OLAJA DE LA VEGA