La Policía Nacional recomienda consejos para evitar robos en interior de viviendas en periodos vacacionales

Con motivo del periodo de vacaciones estivales, la Comisaría de Policía Nacional recuerda una serie de consejos a los ciudadanos de la localidad que se ausenten de su domicilio habitual por vacaciones y que pudieran ser víctimas de robos en los mismos.

Sea prudente. No comente con desconocidos su marcha ni presuma por ahí del magnifico viaje que tiene previsto realizar. No deje objetos de valor ni dinero, si no hay más remedio, manténgalo en lugar seguro.

Se hace especial hincapié en que la vivienda debe mantener la apariencia de ocupada de forma permanente, para lo que se requiere que un familiar o persona de confianza visite asiduamente el domicilio, retire la correspondencia del buzón y varíe la altura de las persianas.