La Policía Nacional detiene a una mujer por un robo con fuerza en un bar de Palencia

La Policía Nacional ha detenido a una mujer acusada de robar 250 euros y varias botellas de bebidas alcohólicas de un bar de la calle Roma, en la capital. Los hechos se remontan a la madrugada del día 13 de agosto, cuando la propietaria del establecimiento denunció el robo tras comprobar que alguien había accedido al local levantando una verja que no estaba cerrada y, apartando unas cajas colocadas para dificultar la entrada. Una vez dentro, la autora sustrajo el dinero de la caja registradora y varias botellas de licor. Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del bar.

Tras analizar las imágenes, los agentes identificaron a la presunta autora, una persona conocida por la Policía Nacional por su implicación en hechos similares. La mujer fue localizada en la tarde de ayer por los agentes encargados de la investigación, quienes procedieron a su detención y traslado a Dependencias Policiales. Después de prestar declaración, quedó en libertad con cargos, a la espera de ser citada por la autoridad judicial correspondiente.