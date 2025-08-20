La Policía Nacional detiene a cuatro georgianos en Palencia cuando pretendían robar en un inmueble

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada del domingo a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, cuando pretendían entrar en varios portales para forzar las cerraduras de las viviendas y robar en su interior.

Como consecuencia de las informaciones recibidas por varios ciudadanos, vecinos de Palencia, los cuales habían detectado que las puertas de sus domicilios estaban marcadas con un hilo de pegamento, y como continuación a las investigaciones que se vienen haciendo desde el comienzo del verano por funcionarios de la Comisaría de Palencia, en la madrugada del sábado al domingo, se decide montar un dispositivo policial de vigilancia en las inmediaciones de varios portales de la avenida Santiago Amon, entre las calles Marques de Albaida y Batan de San Sebastián, destinado a detectar la presencia de los autores de una serie de robos en domicilio que se vienen produciendo en la ciudad de Palencia en las últimas semanas.

Sobre las 03:30 h. de la madrugada, se detecta a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que pretendían entrar en un portal de la Calle Santiago Amón, y al no conseguirlo, se trasladan hacia la Calle Batan de San Sebastián donde consiguen entrar al interior del portal de uno de los edificios, Siendo en ese momento cuando los funcionarios actuantes, ante la evidencia de que se trataba del grupo criminal que se estaba buscando, que coincidían los domicilios previamente marcados y que era inminente la consumación del delito, deciden intervenir, identificarse y proceder a su detención.

A los detenidos, una vez trasladados a la Comisaria de la Policia Nacional en la calle Simón Nieto, se les registra y se les interviene un juego/kit de ganzúas para actuar sobre las cerraduras de los domicilios y abrirlas, plásticos maleables para entrar en portales por el método del “resbalón”, dinero en efectivo y alguna pieza de joyeria. Así mismo, se consigue localizar el vehículo en donde se han trasladado hasta Palencia, el cual estaba aparcado en las inmediaciones de la zona donde se les detuvo, y trasladado a dependencias policiales para su registro.

Los policías encargados de la investigación, están analizando la documentación, los efectos y los teléfonos que potaban los detenidos, y han intervenido el vehículo, propiedad de una empresa de alquiler de Barcelona, el cual está siendo sometido a un profundo registro, todo ello con la intención de recabar indicios que puedan relacionar a los detenidos con los robos en domicilios que se produjeron en la capital el pasado mes de julio, así como otros robos en domicilios producidos en otras ciudades cercanas, tanto de Castilla y León como de regiones limítrofes.

No se descarga nuevas detenciones, toda vez que los ahora detenidos pertenecen a un grupo criminal organizado, de las llamadas “bandas itinerantes”, y sin duda han contado con colaboración de otros integrantes del mismo para marcar los domicilios a robar.

Con la detención de estas personas se ha conseguido evitar más de una treintena de robos en domicilios, ya que se ha detectado por los investigadores, al menos cuatro portales con alguna de sus puertas de viviendas marcadas con los mismos hilos de pegamento, portales cercanos a la zona donde se les detuvo.

Se significa que dos de ellos carecer de autorización para residir en España, por lo que la Brigada Provincial de Extranjeria y Fronteras, a una de las mujeres, le ha incoado un procedimiento de expulsión de territorio nacional, y a uno de los varones, que tiene en vigor una prohibición de entrada en territorio Schengen, va a proceder a iniciar gestiones para su expulsión a Georgia.

Los detenidos, salvo uno que cuenta con antecedentes policiales por este tipo de delitos, no estaban fichados por la Policia, y tras pasar a disposición de la Autoridad Judicial, han quedado en libertad con cargos. Uno de ellos, quedará detenido para tramitar en su caso la expulsión a su país.