La Policía Local de Palencia pone el foco en el cumplimiento de la normativa de los VMP

La Policía Local de Palencia realizará durante esta semana del 17 al 23 de noviembre una campaña especial de vigilancia y control de vehículos de movilidad personal. El objetivo es concienciar y hacer cumplir la normativa vigente a todos los conductores de este tipo de vehículos, cada vez más habituales en nuestras calles. Y es que, las reclamaciones ciudadanas acerca de conflictos con usuarios de VMP son habituales, por lo que es necesario hacer de nuestras vías lugares cada vez más seguros.

Los agentes prestarán atención al cumplimiento de todo lo que tenga que ver con el uso del vehículo, desde los lugares por los que circule, hasta si el conductor está bajo los efectos del alcohol, pasando por el número de ocupantes o la utilización de teléfono móvil.

Esta es la segunda campaña especial de vigilancia de este año, tras la que se realizó en marzo, y que permitió identificar más de 80 infracciones. El incumplimiento más habitual fue el de circular por la acera, con casi un 50% de las denuncias, seguido del de usar el teléfono móvil o los auriculares conduciendo (14%) y no respetar los semáforos (10%).