La Policía Local denuncia en Palencia a dos personas por ocupar una antigua quesería

La Policía Local de Palencia ha denunciado a dos personas por la ocupación de una antigua quesería situada en el camino de San Román donde se encontraron algunos enseres personales, así como chatarra y cables de cobre de los que se desconoce su origen.

Los hechos tuvieron lugar este martes, cuando la central recibió un aviso sobre la presencia de una columna de humo en una quesería abandonada. La Unidad de Medio Ambiente de Policía Local se personó en el lugar y fue testigo de que había muchas estancias cubiertas por una densa capa de humo, por lo que se dio aviso al servicio municipal de Bomberos. Mientras éstos intervenían, los agentes intentaron contactar con el titular de la instalación sin éxito.

Minutos más tarde, una patrulla localizó en las proximidades a dos personas completamente cubiertas de hollín, las cuales no portaban identificación personal, por lo que fueron trasladadas a la Comisaría de Policía Nacional a efectos de identificación. Acto seguido, los agentes volvieron a la quesería donde encontraron un abrigo con el DNI de uno de ellos, situándolos en el lugar de los hechos.

Policía Local ha puesto en conocimiento de Policía Nacional los hechos por si pudieran imputarse ilícitos penales.

Por otro lado, desde la unidad especializada en medio ambiente de la Policía Local se ha realizado un informe sobre el estado de abandono de la propiedad en la que sucedieron los hechos por el peligro que representa.