La Plaza de la Inmaculada acoge "Palencia en Negro"

El mestizaje afrocubano, el blues, el soul y el jazz, además de otros estilos como el boogaloo o el groove, tomarán la Plaza de la Inmaculada los días 2, 3 y 4 de septiembre en una nueva edición del exitoso ciclo ‘Palencia en Negro’, “que está logrando hacerse un nombre dentro de la escena musical nacional e internacional, al contar con grupos y voces de primer nivel”, indicó la concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Laura Lombraña.

Los conciertos de la que se ha convertido por derecho propio, “en una de las propuestas musicales con mayor aceptación por parte del público palentino y visitante en los últimos años”, reconoció la edil, comenzarán a las 22:00 horas y estarán protagonizados por ‘El combo batanga’, ‘Myles Sanko’ y ‘Koko Jean & The Tonics’, “conformando un programa tan complementario como variado, que seguro va a gustar a los entendidos y aficionados a estos estilos tan característicos, pero que también lo va a hacer a los que no lo son”, agregó.

‘El Combo Batanga’

Los encargados de romper el hielo en este 2021 son ‘El combo batanga’, grupo de músicos formado hace 15 años gracias al sello ‘Tucxone Records’, quien los juntó para formar parte de sus filas a raíz de un concierto que ofrecieron bajo el nombre de ‘The Barrio Boys’ junto a la leyenda viva del Latin Soul ‘Joe Baatan’, quien dijo de ellos que eran, “la mejor banda con la que había tocado desde hace mucho tiempo”, y que tenían “lo que hay que tener para tocar la música Boogaloo & Latin Soul”.

Ese show se ensayó en su totalidad en los cuarteles de Tucxone Records y la experiencia fue tan positiva y enriquecedora que los miembros fundadores del sello decidieron que ellos eran la banda indicada con quien lanzar su primer proyecto de Latin Soul.

‘El combo batanga’ está conformado por una serie de músicos con una vocación casi innata hacia la música de tradición cubana. Todos los miembros de este combo han formado parte en el desarrollo de un género musical que a mitad de los años 90 se acuñó con el nombre de mestizaje.

Desde muy temprana edad han convivido y participado en proyectos con músicos de talla internacional encontrando nombres como Amparanioa, Jerry González, Habana Abierta, Macaco y Alaín Pérez entre otros.

‘Myles Sanko’

El cantante y compositor de soul residente en Inglaterra conocido como Myles Sanko debutó con su EP titulado ‘Born in Black & White’, que fue aclamado por el público y la crítica en 2013.

El álbum consiste de siete temas originales de funk y soul, inspirando en el estilo de los grandes del soul como Bill Withers, Otis redding, Al Green y James Brown, reconociendo abiertamente con orgullo que son sus principales influencias musicales.

Calificado como ‘The Lovechild of Soul Music’, Myles comenzó su andadura cantando y rapeando con djs en los clubs, ha formado parte de grupos tan populares como Bijoumiyo y Speedometer y presentará en Palencia ‘Memories Of Love’, cuarto álbum del cantante y compositor, tras el ya referido ‘Born In Black & White’ (2013), ‘Forever Dreaming’ (2014) y ‘Just Being Me’ (2016).

Compuesto por diez nuevas canciones grabadas y arregladas con estilo propio, en ‘Memories Of Love’ captura la madurez alcanzada fruto de sus numerosas y destacadas actuaciones en el circuito europeo de festivales y clubs de jazz, transformándola en una impresionante compilación de música soul moderna.

‘Koko Jean & The Tonics’

‘Koko-Jean & The Tonics’ os propone lo mejor de cuatro mundos musicalmente distintos en una sola bomba llena de soul, ritmo y groove. La banda está compuesta por Koko-Jean, Anton Jarl, Víctor Puertas y Dani Baraldés, cuatro de los músicos más críticamente aclamados de la escena barcelonesa.

Como front-woman tenemos a Miss Koko-Jean Davis (excantante en ‘The Excitements’). Chiquita y delicada a primera vista, pero no te dejes engañar por su apariencia, porque Koko es todo un torbellino en el escenario. Tal como te puede conmover con una balada o con la crudeza de un blues, puede hacer subir la temperatura en unos segundos con su rock’n’roll y soul.

A la batería tenemos a Anton Jarl (‘Los Mambo Jambo’, ‘Rambalaya’, ‘Flamingo Tours’). La fiera que todos conocemos, que pone la potencia en cada beat con su estilo elegante y a la vez ‘rocknrollero’.

Dani Baraldés, es el guitarrista camaleónico que te hace vibrar con cada aullido de su guitarra. Es muy probable que hayas escuchado Dani con Los Mambo Jambo o a lo largo de los años acompañando a las bandas más prolíficas del país como ‘Dani Nel·lo’, ‘La Banda del Zoco’, ‘Macaco’, ‘Jarabe de Palo’ o ‘Rulo y La Contrabanda’.

Y, por último, tenemos al ‘hammond’ a Víctor Puertas, uno de los blues-man y armonistas más reconocidos de Catalunya. Su swing y su groove es una pieza esencial para este conjunto. Podéis verlo tocando blues con bandas como ‘Suitcase Brothers’, ‘Big Mama Montse’, ‘Vermut Time’ y muchos artistas internacionales

Koko-Jean & The Tonics debutan discográficamente en febrero de 2020 con ‘Hairwhip’, producido por Dani Nel·lo. Este trabajo de cuatro temas tiene como objetivo mostrar algunos de los hits creados por el grupo que hasta ahora han hecho bailar y gritar a los fans en sus conciertos.

“Lo que vamos a poder disfrutar palentinos y visitantes de forma totalmente gratuita los días 2, 3 y 4 en la Plaza de la Inmaculada es, sin duda, un evento musical de carácter internacional que no tiene nada que envidiar a los que se celebran en otras ciudades de nuestro entorno”, declaró Lombraña, quien aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo de la gente que hace posible ‘Palencia en Negro’, “con una larga trayectoria a sus espaldas, que nos permite celebrar otras citas tan señaladas como ‘Preparados, listos… Jazz’, o ‘La Huerta de las delicias’, más allá del ‘Palencia Sonora’, referente de la música independiente nacional”.