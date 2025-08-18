El pívot Mladen Armus se incorpora al Súper Agropal Palencia

El Súper Agropal Palencia completa su plantilla con la incorporación del pívot serbio Mladen Armus, un jugador de 2,08 metros de altura y 28 años (Pristina, 26-03-1997). Un último fichaje que la pasada temporada militó en las filas del Rapid de Bucarest. En la Liga Rumana promedió, en 35 encuentros jugados, 14,2 puntos y 9,7 rebotes. Fue el máximo reboteador de la competición. Armus, internacional serbio en categorías inferiores (e integrante de la cantera del Partizan), antes de iniciar su etapa en la NCAA estadounidense lograba el bronce con la selección sub’17 en el Europeo de la categoría de 2014.

A continuación, completaba cuatro cursos entre las universidades East Tennessee State y Boise State. Sus números de media, tras 130 encuentros entre ambos equipos, fueron de 7,3 puntos y 7,2 rebotes. Ya como jugador profesional ha disputado tres campañas: en la 2022-23 jugaba en Rumanía en el equipo Phoenix Galati, la siguiente temporada la disputaba en el Lions de Genève suizo y en la 24-25 militaba en el citado Rapid de Bucarest. Un pívot duro en defensa y contundente en ataque, de enorme capacidad reboteadora, con experiencia y físico, que completa una plantilla morada para mantener la ilusión de los aficionados.