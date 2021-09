Per Viam de Ángel Cantero, nueva exposición en el Rom

El centro expositivo Rom, ubicado en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, acoge una nueva exposición de pintura, que nos propone un recorrido por el Camino de Santiago.

Per Viam del pintor leonés Ángel Cantero podrá verse hasta diciembre en la sala de exposiciones del museo.

“La muestra es una selección de piezas de mis últimos 20 años dedicados al realismo simbolista”, explica Ángel Cantero, quien ha fijado su mirada, “en iglesias y monasterios del siglo XII. Espacios románicos que para mí tienen una magia especial y me permiten contar historias”.

“Mis obras han ido profundizando en la relación entre lo visible y lo oculto, con un constante juego entre el trampantojo de la pintura y los elementos representados”, comenta. ”No pretendo categorizar símbolos ni lanzar mensajes de significados acotados, al contrario, prefiero la polisemia y sólo quiero insinuar posibles interpretaciones, es decir, inducir a la búsqueda personal de quien observa mi pintura”.

Y, así, las más de veinte obras que conforman la muestra son una invitación a mirar con otros ojos, para descubrir, el románico, sí, pero para pensar también en todo lo que se oculta detrás de este arte y en cómo se ha creado cada pieza. “¡Qué libro produce las mismas emociones en quien lo lee! Cada persona lo interpretará según su propia experiencia y bagaje e incluso podemos llegar a conclusiones que ni siquiera el escritor contemplaba. La pintura ha de ser así también: polisémica y cercana”, asegura Cantero.

Un clavo y los cuatro elementos

Una constante en su obra, que también se observa en esta muestra son los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. No en vano, el autor ha elegido el clavo como su símbolo, “para forjarlo son necesarios esos cuatro elementos, el clavo los resumen y los reúne”. A Ángel, le gusta jugar con el espectador, en cada obra le propone ir un paso más allá, “aunque la obra gira en torno al siglo XII, me gusta incluir elementos descontextualizados, como los naipes de la baraja, por ejemplo, que invitan al espectador a reflexionar y le conectan con las Matemáticas y la numerología”.

En concreto, en esta exposición hay un guiño a la Sucesión de Fibonacci, en la que cada término es la suma de los dos anteriores. En este caso, son los naipes de la barraja los que van recreando esta sucesión dispuestos sobre distintos detalles y elementos románicos. “Yo vivo en el Camino de Santiago, en León, en un pueblo cercano a Astorga y veo a los peregrinos pasar. Siempre me he planteado que, al margen de su objetivo, llegar a Compostela; lo bonito es hacer el Camino. De ahí, esta exposición, Per Viam, que muestra mi camino a través de la pintura a largo de los años”.

“En este Año Jacobeo 2021, después del paréntesis de la pandemia que nos obligó a ser eremitas en nuestra propia casa, para evitar las tinieblas, esta cuidada selección de cuadros en técnica mixta (grafito, acrílico y tintas de color) vuelve a peregrinar para mostrar el color y la luz que las hizo nacer”, apunta el pintor, quien se muestra orgulloso de poder mostrarlas “en un entorno tan cargado de significado como lo es el espacio de arte palentino de la Fundación Santa María la Real”.

Allí podrán visitarse a lo largo de todo el año en el horario habitual del centro expositivo Rom, que abre de martes a domingo de 16 a 20 horas y los fines de semana y festivos de 10 a 14 y de 16 a 20 h. con visitas guiadas cada hora.