La PBPCYL acusa a la Diputación de incurrir en una ilegalidad financiando asociaciones de bomberos voluntarios para hacer funciones de profesionales

Tras el incendio ocurrido en la fábrica de Cascajares, continúa la disparidad de opiniones al respecto de la actuación entre los representantes de los bomberos voluntarios y la Plataforma de Bomberos Profesionales. Si esta mañana el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Palencia, Alfonso Fernbández, defendía la actuación de los efectivos en el incendio de la factoría ubicada en Dueñas y consideraba "innecesaria" la creación de parques comarcales de bomberos profesionales en la provincia, esta tarde la Plataforma de Bomberos Profesionales remitía un escrito a los medios de comunicación que reproducimos en su totalidad:

"Desde esta Plataforma de Bomberos Profesionales no acostumbramos a entrar en laxos debates que no llevan a nada o como en este caso a revolver un río que solamente puede dar rédito a aquellos que no tienen la base legal y faltan a la verdad. Haciendo una excepción contestaremos esta vez atendiendo a la gravedad de los hechos acaecidos en el Polígono de Dueñas el día 26 de Enero y que afecta, prácticamente, a un pueblo entero.

Recordaremos, en principio, a la Sra. Armisén y a su “responsable” en la materia el Sr. Palacios que desde el año 1985, por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, los Servicios de Prevención de Extinción de Incendios y Salvamento (en adelante SPEIS) en municipios con población inferior a 20.000 habitantes son COMPETENCIA EXCLUSIVA de la Diputación Provincial, 38 años de retraso en el que tiempo han tenido de hacer cosas y hacerlas bien. Este servicio, ESENCIAL, debe ser prestado únicamente por funcionarios de carrera con carácter de agente de la autoridad, según dicta la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León ya que las leyes SON PARA CUMPLIRLAS y más por sus gobernantes, que deben de dar ejemplo. Que no son interpretables según venga en gana, y menos contra la sentencia FIRME del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la providencia posterior del Tribunal Supremo.

La Diputación Provincial, actual y recientemente, únicamente dispone de 5 bomberos profesionales para prestar dicho servicio, a todas luces insuficientes para siquiera imaginar lo que pudiera ser un servicio eficiente. Es decir, un Servicio INCOMPLETO e INACABADO en donde no pueden formar parte directa los voluntarios. Su idea de servicio MIXTO no EXISTE porque no lo permite la LEY.

Siguiendo con la legislación vigente, y de conformidad con la ley 4/2007 de Protección Ciudadana de CyL, y otras leyes de rango estatal, los “voluntarios” de extinción son colaboradores de los bomberos profesionales y sólo deben desarrollar labores complementarias de apoyo a los profesionales.

La realidad palentina es bien distinta como venimos denunciando desde hace ya demasiado tiempo por parte de esta Plataforma. Diputación Provincial de Palencia incurre en una ilegalidad manifiesta cuando financia y promociona asociaciones de “voluntarios” en diversos municipios para desarrollar funciones de bomberos profesionales amparándose e involucrando a ayuntamientos que ni pueden, ni saben, ni tienen obligación.

Estas asociaciones de “voluntarios” son la herramienta necesaria para cometer dicha ilegalidad, además de “prestar” un servicio deficiente, insolvente y en ocasiones inoperante, con dramáticas consecuencias como hemos confirmado la semana pasada. Todo ello acometiendo funciones ni propias ni permitidas por la ley. (Esas leyes que a los voluntarios parece “resbalarles” o no afectarles a tenor de lo que notifican a la prensa.)

Un conato de incendio en una industria se convierte en un desastre para un empresario y para mas de 60 familias. Algo no ha funcionado y por ello es necesario cuestionar cuál es el problema. ¿¿Cómo ha sido posible que se haya llegado esta situación??.

Cuando los “voluntarios” de Venta de Baños reciben el aviso, sobre las 03:15 de la mañana, ¿¿¿cuánto tiempo tardan en llegar a la empresa Cascajares???.

Teniendo en cuenta que cada uno de ellos se encuentra en su domicilio (muchos de ellos no residen en el municipio de Venta de Baños), tienen que desplazarse a su “base”, ponerse el EPI, esperar a los compañeros que llegan más tarde, subir al camión y desplazarse hasta el Polígono de Dueñas… Se está perdiendo un tiempo fundamental para evitar el desarrollo y propagación del incendio, generando graves riesgos y peores consecuencias.

¿Dónde está la profesionalidad, el esmero, la dedicación?.

Una respuesta rápida, eficaz y profesional garantiza en gran medida el éxito de la intervención, y viceversa. Un pequeño conato de incendio si no es atajado con celeridad se puede convertir en un gravísimo incendio con consecuencias devastadoras, ya conocidas por todos. Es lo que ha pasado.

El aviso era de un incendio de un motor en una empresa. Poco importa si el motor estaba fuera o dentro. Para un profesional es un INCENDIO INDUSTRIAL siempre, por conocimiento, por experiencia, el riesgo de propagación SIEMPRE EXISTE.

A la llegada de los primeros voluntarios YA SE COMPRUEBA QUE ES INCENDIO INDUSTRIAL. ¿Por qué no se activa ya a bomberos profesionales? ¿Por qué sólo se solicita ayuda a otro parque de voluntarios? ¿Dónde se encontraban los 5 únicos bomberos profesionales de la Diputación? ¿Por qué sólo había uno de guardia y en Aguilar? ¿Se puede considerar un solo bombero UN SPEIS COMPLETO Y DOTADO proporcionalmente para la provincia de Palencia?

Algunos, si no todos, conocemos las respuestas. Y también la pasividad, necedad y arrogancia de los responsables de ésta Diputación y el empeño por hacer las cosas al revés y rematadamente mal.

Por todo ello, una vez más exigimos a la Diputación Provincial que avance en la profesionalización del servicio de Bomberos. Sería una oportunidad única para que esos “voluntarios” canalicen sus desmesuradas capacidades y logren, por fin, aprobar una oposición para desarrollar legalmente las funciones de bombero. Será la oportunidad para los ciudadanos de la provincia de Palencia de tener un Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento legal y que garantice mejor la seguridad de sus vidas, bienes, negocios y empresas.

Los profesionales en la materia insistimos y volvemos a tender la mano de nuevo, por enésima vez, a la Diputación de Palencia para poderles aportar la experiencia, la preparación y el conocimiento de las que esa administración, ahora mismo, carece. Y de esa manera poder avanzar y acortar los tiempos para poder satisfacer a la ciudadanía Palentina la necesidad de seguridad que se merece"