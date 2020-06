El Patronato Municipal de Deportes ofrece 1.410 plazas para los programas del verano 2020

El Patronato Municipal de Deportes ofrece un total de 1.410 plazas para los programas del verano 2020, "que arrancarán el 1 de julio y se desarrollarán hasta el 31 de agosto", indicó el concejal responsable del área, Víctor Torres, y con el objetivo de "facilitar la conciliación familiar y laboral de los palentinos", agregó.

Esta propuesta se ha adaptado a las circunstancias derivadas del COVID19, "reduciendo el número de alumnos por grupo, con actividades, puntos de salida y llegada independientes para cada uno de ellos", indicó Torres, además del obligado cumplimiento de todas las condiciones higiénico-sanitarias, "tanto para las instalaciones -Eras de Santa Marina, Campos Góticos, Isla Dos Aguas y El Sotillo- como para los monitores".

Más en concreto, la oferta del PMD, "que ocupa a niños de entre 3 y 17 años", apuntó el concejal, se divide entre Pequejuegos y Minideportes, Campus combinado, Campus al aire libre, actividades acuáticas de bebés y cursos de natación, golf, pádel y tenis, "exigiendo para la participación en todas ellas el compromiso de los padres de no llevar a los niños si tienen síntomas compatibles con COVID19, y de que estos no pertenecen a ningún grupo de riesgo ni conviven con personas incluidos en los mismos", aclaró Vïctor Torres.

Pequejuegos y Minideportes

En lo que respecta a 'Pequejuegos y Minideportes', los cuáles se desarrollarán en Campos Góticos y Eras de Santamarina, "por parte de las empresas palentinas Ankus y Thule, respectivamente", incidió el munícipe, la oferta se limita a 500 niños comprendidos por alumnos de Educación Infantil y 4º de Educación Primaria, "cuyos grupos se dividirán por grupos de edad y estarán compuestos por nueve alumnos y un monitor", desarrollándose por quincenas de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 10 y las 14 horas.

Las inscripciones, "únicamente disponibles de forma online", aseveró Torres, se abrirán en el día de hoy para los empadronados, "permitiéndose a aquellos que no estén empadronados hacerlo con las plazas que queden libres a partir del 22", siendo su coste de 39,60 euros por turno (44,15 euros para los no empadronados), "que crece hasta los 67,40 euros (74,70 euros para los no empadronados) si se opta por la vertiente 'Madrugadores', que amplía el horario de 7:45 a 15:15 horas, siempre que haya justificación de la necesidad", manifestó.

Campus combinado

En lo que respecta al Campus combinado, "que asegura la realización de dos deportes entre golf, tenis, pádel o atletismo, y un baño por día", explicó Víctor Torres, se celebrará también en cuatro turnos quincenales, para niños de 10 a 14 años en horario de 10:30 a 13:30 horas de lunes a viernes y en Isla Dos Aguas, Santa Marina y piscinas de El Sotillo.

Las inscripciones para este campus, que ofertará un total de 100 plazas con un coste de 54,25 euros por turno para empadronados (58,65 euros para los que no lo son), se podrán realizar a partir del próximo día 18 de junio de forma online.

Campus al aire libre

En este caso, que cuenta con 40 plazas y un coste de 67,90 euros para los empadronados (77 para los no empadronados), su desarrollo se ciñe a la primera quincena de julio, de lunes a viernes y en horario de 10 a 14 horas, está centrado en niños de 11 a 17 años y se centrará en la realización de actividades tales como orientación, tirolinas, rapel o senderismo en las principales zonas verdes de la capital. Las inscripciones, también online, se realizarán a partir del día 18 de junio.

Otros cursos

El programa deportivo de verano se completa con otros cursos de iniciación o perfeccionamiento en disciplinas tales como las actividades acuáticas para bebés e infantes a partir de los seis meses, golf, natación, pádel y tenis, "cuya información sobre precios, plazos de inscripción, horarios y requisitos se encuentra en la página web del Patronato Municipal de Deportes (www.pmdpalencia.com