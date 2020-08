Patronal y sindicatos no llegan a un acuerdo para abrir el comercio las tardes de San Antolín

Tras varias reuniones de las comisiones paritarias de los convenios colectivos de COMERCIO METAL y COMERCIO GENERAL, patronal y sindicatos no llegan a ningún acuerdo sobre la apertura o cierre de los comercios en la semana del 28 de agosto al 6 de septiembre, entre estos días está el 2 de septiembre festividad de San Antolín.

Los empresarios consideran que estamos en un año excepcional en el que ni siquiera habrá fiestas, tan solo una programación cultural menor, por lo que su propuesta para evitar la fuga de clientes a otras ciudades cercanas, ha sido:

La parte empresarial determina que este año, dada la actual crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Palencia no ha programado semana de ferias ni programa de fiestas, por lo que no es posible aplicar lo establecido en los referidos convenios con respecto a las tardes a vacar. No obstante, cada empresa deberá ajustar antes del 31 de diciembre de 2020 la jornada realizada por cada trabajador.

La parte empresarial, al objeto de llegar a un acuerdo y evitar situaciones de controversia, ofrece que las empresas que trabajen los días 31 de agosto y 1, 3 y 4 de septiembre compensarán a sus trabajadores con un día de descanso a disfrutar antes del 31 de octubre de 2020.

La parte social considera que sí hay semana de ferias y eventos culturales, por lo que proponen 2 soluciones:

a.- Abrir las tardes del 30 de agosto al 4 de septiembre con la voluntariedad por cada trabajador. En compensación se les aplicará lo dispuesto en referido artículo del Convenio para los establecimientos radicados en el centro comercial.

b.- Cerrar las tardes de los días 31 de agosto y 1 de septiembre y abrir las tardes de los días 3 y 4 septiembre, debiendo compensarse las horas de ese día o esos dos días, según el subsector de actividad, con el descanso de esa tarde o de esas dos tardes.

Desde CCOO y UGT, manifiestan su "total desacuerdo con la postura de la parte empresarial ante el intento de apertura en la semana de la fiesta de San Antolín, aún entendiendo en la situación a la que se enfrenta el sector en este difícil año, pero también manifestamos que no se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores/as a cualquier precio, ya que ellos no pueden ser los paganos de la situación actual y es por ello que tomaremos las medidas correspondientes para que se cumpla estrictamente los convenios colectivos de aplicación, ante la Inspección de Trabajo como ante el Servicio de Mediación y Arbitraje (SERLA)".