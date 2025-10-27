"Pasarelas superiores sin paso: ADIF levantará nuevos muros a la movilidad"

La Asociación en Defensa del Soterramiento ha vuelto a descubrir un nuevo proyecto de ADIF que ha sido ocultado a los palentinos. Aquí les dejamos el comunicado:

"ADIF pretende seguir partiendo en dos Palencia mediante la instalación de muretes de protección contra la caída de vehículos a las vías en las pasarelas elevadas existentes en la ciudad. ADIF ha vuelto a actuar sin informar de sus intenciones de forma abierta y clara a los vecinos de Palencia, puesto que en el documento técnico en el que se recoge la actuación, fechado en octubre de 2023, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en ningún caso menciona a la ciudad de Palencia de forma explícita, sino que es de forma implícita, y a través del estudio del texto de ese documento, cuando se descubre que es en nuestra ciudad donde ADIF pretende instalar esos nuevos muretes, tras identificar en la descripción textual de las pasarelas que una de ellas es la pasarela de Villalobón, debido a la peculiaridad de sus características de construcción, y posteriormente verificar, a través de los puntos kilométricos del trazado férreo que ADIF sí que cita en ese documento, que en el resto de pasarelas de la ciudad de Palencia de tránsito rodado situadas sobre las vías ADIF pretende hacer lo mismo: De esta manera, ADIF pretende demoler parte de las aceras existentes en las pasarelas de Villalobón, avenida Cataluña y Cardenal Cisneros, salida hacia la carretera de Burgos y junto a la Escuela de Ingenierías Agrarias para colocar una barrera de hormigón prefabricado y en sus accesos instalar barreras metálicas de contención.

Con esta nueva acción, ADIF demuestra lo poco que le importan los vecinos de Palencia, puesto que no duda en reducir la anchura de las aceras de esas pasarelas para la instalación de esas nuevas barreras físicas, menospreciando de nuevo a nuestra ciudad y reduciendo aún más la poca accesibilidad existente entre ambos lados de Palencia. Lamentamos de nuevo el silencio de las instituciones palentinas ante este nuevo ataque de ADIF hacia nuestra ciudad y en contra del soterramiento del ferrocarril y exigimos explicaciones inmediatas de los máximos representantes políticos a nivel local, autonómico y nacional, ante la ocultación de las intenciones reales de ADIF para, otra vez, seguir partiendo en dos la ciudad, recordando que esta actuación se suma a la instalación del muro de Berlín palentino de pantallas acústicas de hasta 7,7 metros de altura, y de casi 3 Km de longitud, todo ello en contra de los Estudios Informativos aprobados, con sus correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental, e invitamos a toda la ciudadanía palentina a manifestarse el jueves 6 de noviembre a las 20:00 horas, junto a la estación de trenes, en contra de las pantallas acústicas, en contra de esta nueva actuación de ADIF dada a conocer a la opinión pública a través de esta nota de prensa, y para exigir el soterramiento de las vías en Palencia. No podemos seguir consistiendo que ADIF haga lo que quiera en nuestra ciudad, la transforme en una ciudad de guetos y lo haga todo en contra del soterramiento legalmente aprobado".