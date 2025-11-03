El palentino David Barcenilla logra el tercer puesto en el I Campeonato Barista de Castilla y León “Palencia Ciudad del Café”

Víctor Chicote, de la cafetería Enjoy Coffee, (Soria), se ha alzado con el título de mejor barista de Castilla y León, tras imponerse en la final del I Campeonato Barista de Castilla y León “Palencia Ciudad del Café”, celebrada en el Aula del Café, un espacio único en España creado para fomentar la cultura, la formación y la innovación en torno al mundo del café.

El representante de Soria, Víctor Chicote, barista de Enjoy Coffee, conquistó al jurado por su dominio en arte latte, con la mejor figura y consistencia de crema en la categoría de capuchino arte latte, y por haber logrado, en su espresso, un equilibrio perfecto entre notas ácidas y amargas, además de una buena textura de crema. El campeón recibió, de manos de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andres, el Cristo del Otero, emblema de la capital palentina, junto a un trofeo, un premio de 600 euros y obsequios de Templo Cafés, Dikofee y ColaCao.

El segundo clasificado, Juan Pablo Gallego, de la Dulce Parada 25, ubicado en Ávila, destacó por “una presentación elegante y una cuidada expresión aromática en sus espressos”. Recibió un premio de 300 euros y un diploma acreditativo, entregados por Javier Labarga Vaca, presidente del CETECE, entidad organizadora del certamen,

En tercer lugar, David Barcenilla, barista de Saque Cocina Casual Food, situado en Palencia, sobresalió por “la consistencia de los cafés elaborados y el equilibrio de sabores en taza”, y fue reconocido con un premio de 150 euros y un diploma acreditativo, concedidos por Raquel Martín, miembro de la corporación municipal.

Además, todos los participantes recibieron un diploma de participación y diversos obsequios cortesía de las empresas que apoyan el certamen, como muestra de reconocimiento a su compromiso, talento y pasión por el café. Entre ellos, una bolsa regalo de Templo Cafés, otra de ColaCao, cuatro botellas de cóctel Monín (piña colada, mai tai, mojito y margarita), un obsequio de cafés Gometero, así como una jarra de leche Président y una bayeta profesional de Dikofee.

Durante el campeonato, los participantes elaboraron cinco cafés espresso y un cappuccino latte art, que fueron evaluados por un jurado compuesto por jueces técnicos y sensoriales, encargados de valorar desde la limpieza y precisión en la preparación hasta el equilibrio, el sabor y la creatividad de las bebidas.

El certamen, impulsado y patrocinado por Ayuntamiento de Palencia, la Agencia de Desarrollo Local y organizado por el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE), nace con el objetivo de difundir la cultura cafetera en Castilla y León, dar visibilidad al talento barista y situar a Palencia como un referente en formación, calidad e innovación.

El I Campeonato Barista de Castilla y León “Palencia Ciudad del Café” ha sido posible gracias a la colaboración entre instituciones y empresas privadas, con el patrocinio principal de Templo Cafés y Café Baqué, y el patrocinio de Président Profesional, Dikofee, Cafés Gometero y Markibar.

Un jurado de primer nivel encargado de evaluar las preparaciones estuvo compuesto por reconocidos profesionales del ámbito sensorial, técnico y de la comunicación:

Judith Castro

Concejala de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia.

Juan Céspedes

Catador de café en Prosol Coffee. Bicampeón Mundial de Cata y Q Grader (Arábica y Robusta).

Gema Bravo

Gestora de proyectos I+D en SEDA OUTSPAN IBERIA S.L.U., experta en análisis sensorial y catadora Q Grader y CVA.

Beatriz Álvarez

Periodista en Informativos Cadena SER Palencia, aporta la mirada informativa y ciudadana al campeonato

Asunción Alonso

Doctora en Ciencias Químicas y responsable del Área de Cata en I+D+i del CETECE.

Jaime Antolín

Presidente de la Asociación de Hostelería de Palencia, barista certificado y formador homologado Fórum Café.

El campeonato contó, además, con la colaboración de Prosol, Seda an Ofi Company, Complementos del Café, La Luarquesa, Lotus, Chocolates Trapa, Bole Baristas, Rancilio Group, Radio Viajera, Tecnipal y Gastropalencia.

Palencia, Ciudad del Café

El certamen se enmarca dentro del proyecto “Palencia Ciudad del Café”, una iniciativa que impulsa la promoción de la cultura cafetera en la ciudad, vinculando el café con la formación, la innovación, la gastronomía y el turismo. Palencia refuerza así su posición como punto de encuentro para los amantes del café, los profesionales del sector y las marcas que apuestan por la calidad y la sostenibilidad.