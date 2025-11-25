La palentina Distribuciones Alcopa, SL (Tudis), entre las 500 empresas españolas con mayor crecimiento

Tudis Hostelería Profesional ha sido reconocida el pasado 12 de Noviembre en Madrid con el premio CEPYME 500, que distingue a las empresas españolas con mayor crecimiento y proyección empresarial. Este reconocimiento subraya la trayectoria de Tudis como proveedor de referencia en la distribución de productos congelados y refrigerados para restaurantes y negocios de hostelería en Palencia y Valladolid. Desde su fundación, Tudis Hostelería Profesional se ha caracterizado por combinar innovación, calidad y cercanía con sus clientes, apoyando y colaborando con los hosteleros a desarrollar experiencias gastronómicas únicas.

El premio CEPYME 500 resalta el compromiso de la empresa con la excelencia y la expansión sostenida, consolidando su posición como líder en crecimiento empresarial en el sector HORECA. Declaración de Pedro Arévalo, gerente de la empresa: "Recibir este reconocimiento representa el fruto del esfuerzo de todo nuestro equipo y de la confianza de nuestros clientes y proveedores. Seguiremos trabajando y acompañando al sector de la hostelería para crecer juntos".

Sobre CEPYME 500

CEPYME 500 es un programa que de manera objetiva identifica y reconoce a las pequeñas y medianas empresas españolas líderes en crecimiento empresarial, fomentando la innovación y la competitividad en todos los sectores económicos.

Sobre Tudis Hostelería Profesional:

Tudis Hostelería Profesional es un proveedor líder en distribución de congelados y refrigerados para la hostelería, especializado en soluciones que combinan calidad, creatividad y eficiencia. Con implantación comercial en Palencia y Valladolid, la empresa se centra en impulsar la rentabilidad de sus clientes.