Palencia acogerá el 25 de octubre una manifestación por la gestión de los incendios forestales

Las protestas por la gestión de los incendios siguen recorriendo Castilla y León. Palencia se sumará este sábado a las capitales que acogen manifestaciones en contra de la gestión de la Junta del fuego que asoló este verano la Comunidad. Bajo el lema “En defensa de nuestros montes, nuestros pueblos y la gente que los protege” Izquierda Unida, en conjunto con otros sindicatos y organizaciones, se concentrará frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León el 25 de octubre a las 12.00 h.

“La situación vivida este verano se debe a la precaria situación de las personas que integran el operativo de extinción de incendios”, denuncia Izquierda Unida en un comunicado, “así como a la falta de prevención ligada a una política de gestión forestal y territorial inadecuada”. La representación de Izquierda Unida Castilla y León, que ya ha estado presente en las manifestaciones convocadas para el mismo fin de Valladolid, León y Cervera de Pisuerga, ha apoyado la convocatoria. La organización exige un operativo de prevención y extinción de incendios 100% público y operativo todo el año.

Izquierda Unida se ha sumado así a las organizaciones y sindicatos que han convocado una concentración en Palencia en denuncia ante la gestión de los incendios por parte de la Junta. La protesta se desarrollará frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Palencia el 25 de octubre a las 12.00 h. Entre las organizaciones convocantes se encuentra también Podemos Palencia, la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), Comisiones Obreras, CGT, Ecologistas en Acción Palencia, Encuentro Castellano Espliego, Mesa Eólica de la Montaña Palentina y la Asociación de Amigos del Patrimonio de Aguilar de Campo (ARCO).

“No se puede hacer frente a incendios como los vividos este verano con un operativo lastrado por los recortes presupuestarios y las privatizaciones”, declara Jose Ángel Domínguez, portavoz de ATIFCYL. El representante ha afirmado que no habrían sido las instituciones quienes han fallado, sino las personas a cargo. “Los responsables del desastre tienen nombres y apellidos”, denuncia Domínguez.

El diputado provincial de Izquierda Unida-Podemos, Eduardo Hermida, ha señalado la responsabilidad de la Diputación de Palencia. Ha referido al concurso de licitación de los Planes de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) en 31 pueblos de la provincia, que la institución habría publicado a finales de mayo. “No es comprensible que se hiciera público a poco más de un mes del inicio de la temporada de incendios”, señala Hermida.

Ecologistas en Acción Palencia ha ido más allá al situar las causas de los incendios de este verano en Castilla y León en el abandono rural y el cambio climático. “Pero no son una plaga bíblica”, señala la organización en un comunicado, “tenemos los recursos técnicos, humanos y las herramientas políticas para hacerles frente, y el deber moral de ponerlas en práctica”. Sus portavoces señalan con claridad las soluciones a seguir, que serán defendidas en la manifestación de este sábado en Palencia. “Necesitamos asumir de una vez la realidad de la crisis climática, fomentar un uso extensivo del territorio y obligar a los propietarios privados y públicos a realizar una adecuada gestión forestal”, afirma Ecologistas en Acción.